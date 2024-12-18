製鞋股股王來億-KY 12/19起取得融資融券資格

市場需求持續復甦，製鞋大廠來億 - KY(6890-TW) 在 2024 年前稅後純益 26.11 億元，年增 2.38 倍，每股純益達 11.23 元，同時，交易所公布，來億 - KY 明 (19) 日起依規定取得融資融券資格。