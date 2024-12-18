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製鞋股股王來億-KY 12/19起取得融資融券資格

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 17:58

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來億-KY董事長鐘德禮。(鉅亨網記者張欽發攝)

市場需求持續復甦，製鞋大廠來億 - KY(6890-TW) 在 2024 年前稅後純益 26.11 億元，年增 2.38 倍，每股純益達 11.23 元，同時，交易所公布，來億 - KY 明 (19) 日起依規定取得融資融券資格。

製鞋股股王來億 – KY 在 2024 年第三季營收 93.01 億元，毛利率 20.51%，季減 0.51 個百分點，年增 3.64 個百分點，2024 年第三季稅後純益 7.98 億元，季減 25.76%，年增 71.03%，每股純益 3.2 元。來億 - KY2024 年前三季 268.38 億元，毛利率 20.28%，年增 7.15 個百分點，2024 年前三季稅後純益 26.11 億元，年增 2.38 倍，每股純益 11.23 元。


來億 - KY(18) 日股價收在 394 元，較昨日上漲 3.5 元或 0.9%；成交量爲 810 張，三大法人中，外資買超 177 張，投信賣超 69 張，自營商賣超 13 張。

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信用交易融資融券來億-KY製鞋

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