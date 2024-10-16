〈焦點股〉看好市場消費力回升 製鞋廠來億-KY放量攻漲停
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-16 12:39
在美國 Fed 的降息可望帶動市場消費力的明顯回升同時，今 (2024) 年掛牌的海外來台第一上市來億 - KY(6890-TW)，在業績成長及小股本的優勢下，今 (16) 日湧入大量買盤推升亮燈深鎖漲停。
來億 - KY 今天攻上漲停價 382.5 元， 成交量放大到 3000 張以上，並且站上所有均線。
製鞋大廠來億 - KY 受惠 adidas 及 HOKA 客戶訂單加持，來億 - KY 最新獲利資訊公布 2024 年上半年合併營收 175.37 億元、年增 33.74％，稅後純益達 19.55 億元、年增 6.35 倍，每股純益為 8.1 元、超過去 (2023) 年全年每股純益的 6.26 元。
法人預期，依歷史經驗，來億 - KY 下半年營收有望逐季增長，迎接產業旺季第四季的來臨，下半年將優於上半年，在營收及工廠稼動率提升下，獲利持續增加可期。
目前來億 - KY 的生產線設置，涵蓋東南亞的越南、緬甸、印尼等國，並規劃加速對印尼新廠的產能擴充案。加速對印尼新廠的產能擴充案，來億 - KY 專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋產量，年產量將由 6000 萬雙向上擴充到 1 億雙的水準。
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