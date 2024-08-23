製鞋大廠來億 – KY上半年每股純益8.1元 超越去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-23 10:04

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製鞋大廠來億 - KY(6890-TW) 受惠 adidas 及 HOKA 客戶訂單加持，來億 - KY 最新獲利資訊公布 2024 年上半年合併營收 175.37 億元、年增 33.74％，稅後純益達 19.55 億元、年增 6.35 倍，每股純益為 8.1 元、超過去 (2023) 年全年每股純益的 6.26 元。

來億 – KY2024 年第二季營收 97.66 億元，毛利率 21.02%，季增 1.93 個百分點，年增 10.59 個百分點，稅後純益爲 10.75 億元，季增 45.52%，年增 3.02 倍，單季每股純益 4.72 元。

來億 – KY 在 2024 年上半年合併營收 175.37 億元，毛利率 20.16%，年增 8.95 個百分點，稅後純益達 19.55 億元、年增 6.35 倍，每股純益為 8.1 元。

法人預期，依歷史經驗，來億 - KY 下半年營收有望逐季增長，迎接產業旺季第四季的來臨，下半年將優於上半年，在營收及工廠稼動率提升下，獲利持續增加可期。

來億集團成立於 1987 年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。來億集團的主要客戶包含 adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，來億亦為 GORE-TEX 認證工廠，可量產 GORE-TEX 之鞋款，來億自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模大幅成長。

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