製鞋廠來億前三季賺回逾一股本年增2.38倍 EPS達11.23元

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來億集團成立於 1987 年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。來億集團的主要客戶包含 adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，來億亦為 GORE-TEX 認證工廠，可量產 GORE-TEX 之鞋款，來億自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模大幅成長。