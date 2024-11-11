製鞋廠來億前三季賺回逾一股本年增2.38倍 EPS達11.23元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-11 18:13
市場需求持續復甦，製鞋大廠來億 - KY(6890-TW) 也受惠 adidas 及 HOKA 客戶訂單加持，來億 - KY 最新獲利資訊公布 2024 年第三季稅後純益 7.98 億元，季減 25.76%，年增 71.03%，每股純益 3.2 元；2024 年前三季稅後純益 26.11 億元，年增 2.38 倍，每股純益 11.23 元。
製鞋廠來億 - KY2024 年第三季營收 93.01 億元，毛利率 20.51%，季減 0.51 個百分點，年增 3.64 個百分點，2024 年第三季稅後純益 7.98 億元，季減 25.76%，年增 71.03%，每股純益 3.2 元。
來億 - KY2024 年前三季 268.38 億元，毛利率 20.28%，年增 7.15 個百分點，2024 年前三季稅後純益 26.11 億元，年增 2.38 倍，每股純益 11.23 元。
來億集團成立於 1987 年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。來億集團的主要客戶包含 adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，來億亦為 GORE-TEX 認證工廠，可量產 GORE-TEX 之鞋款，來億自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模大幅成長。
目前來億 - KY 的生產線設置，涵蓋東南亞的越南、緬甸、印尼等國，並規劃加速對印尼新廠的產能擴充案。加速對印尼新廠的產能擴充案，來億 - KY 專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋產量，年產量將由 6000 萬雙向上擴充到 1 億雙的水準。
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