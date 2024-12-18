台歐攜手跨大步！郭智輝赴歐召開最高層級會議 聚焦機器人、中小企國際化及循環經濟

台歐盟產業及經貿關係緊密，經濟部長郭智輝於本 (12) 月 14 日首度率團訪問比利時布魯塞爾，分別與歐盟貿易總署總署長 Sabine Weyand，及歐盟成長總署副總署長 Maive Rute，共同主持「臺歐盟貿易暨投資對話 (TID)」及「臺歐盟產業對話會議 (IPD)」，雙方就臺歐盟產業合作、機器人、中小企業國際化及循環經濟等議題深入交流。



郭智輝在貿易暨投資對話 (TID) 會議中，分享臺灣在地緣政治與氣候變遷挑戰下，對全球經濟的重要性，並以我國選定捷克為設立海外園區的首要目標為例，說明經濟部積極協助中小企業走向國際，除落實郭智輝部長提出之「境外關內」政策外，也協助民主友盟共同打造開放與韌性的供應鏈。



另在產業對話會議 (IPD) 中，雙方就臺歐盟產業合作、機器人、中小企業國際化及循環經濟等議題深入交流。郭智輝也表示，賴總統上任後提出 5 大信賴產業，在全球 AI 浪潮持續推進下，臺灣將在半導體晶片矽島的基礎上，推動成為人工智慧之島，因此也樂見臺歐盟雙方共同探索機器人、AI 領域之應用，以因應全球智慧化之挑戰。



郭智輝也當面邀請歐盟成長總署明年組團訪臺，舉辦「歐盟創新週」，透過舉辦一系列活動，持續深化臺歐盟中小企業產業聚落交流與合作。



歐盟為台灣第 4 大貿易夥伴，2023 年雙邊貿易總額逾 738 億美元；在投資方面，歐盟為我最大外資來源，自 1952 年至 2023 年，歐盟對我投資金額共 581 億美元，臺歐盟雙邊貿易及投資均顯著成長。