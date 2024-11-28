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數發部推6大防詐策略 Google、LINE已完成廣告實名制

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-28 16:51

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數發部推6大防詐策略 Google、LINE已完成廣告實名制。(圖：shuttetstock)

數位發展部今 (28) 日在行政院會報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0 版」防詐面向精進措施，數位產業署代理署長林俊秀表示，Google(GOOG-US) 與 LINE 已落實網路廣告實名制，Meta(META-US) 也承諾於 2024 年 1 月底前，所有廣告代理商將 100% 執行實名制。

數發部作為新增「防詐」面向的統籌機關，推出六大策略，包括防制網路詐騙廣告、遏止詐騙網站、建立政府專屬短碼簡訊發送機制、加強電商業者資安維護、防制第三方支付詐騙，以及防制遊戲點數成為詐騙工具，期望從數位經濟產業源頭防堵詐欺犯罪。


在具體執行面，數發部已開發「詐騙樣態分析」防詐工具，透過大數據分析、機器學習與自然語言處理等技術，每日巡查 5 千至 1 萬筆網路廣告，也建置「第三方支付服務業虛擬帳號查詢平臺」，協助檢警調單位加速圈存受詐款項。

針對網路廣告實名制，數發部表示相關子法將於 2024 年 11 月 30 日前完成發布，業者均承諾最遲於今年 12 月初實行身分驗證機制，考量中小型廣告代理商需要緩衝期，將提供教育訓練協助業者導入。

數發部強調，未來將持續針對各種詐騙手法，滾動檢討及精進各項措施，以建構可信賴的數位應用環境。

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