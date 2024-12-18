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〈日股收盤〉日經連四黑，日產「抓到浮木」飆漲停

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-18 15:34

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〈日股收盤〉日經連四黑，日產「抓到浮木」飆漲停。(圖:shutterstock)

投資人在美、日央行利率決策前夕保持謹慎，日本股市今 (18) 日維持震盪，日經 225 指數(NKY) 終場下 282.97 點或 0.72%，報 39,081.71 點，連續第四個交易日收黑。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 8.33 點或 0.31%，報 2,719.87 點。


焦點股部分，本田和日產傳將啟動合併談判，考慮建立控股公司，將在近期簽訂合作備忘錄（MOU），未來也有意納入三菱汽車，若三家車廠實現合併，將成為全球第三大車廠。

消息一出，日產汽車股價狂飆 23.7%，衝上漲停；三菱汽車也大漲 19.65%，本田股價未同慶下跌 3.04%；同業豐田汽車股價揚升 2.02%。

記憶體晶片大廠鎧俠（Kioxia）今日在東京證交所掛牌，發行價為 1,455 日元，股價一開始下跌，後來轉為上漲，盤中一度飛升 16%，最終收漲 10%，突顯投資人對日本新股的強勁需求。

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