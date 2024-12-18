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台泥入選DJSI世界及新興市場指數雙成分股 世界建材業第二

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-18 13:49

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台泥入選DJSI世界及新興市場指數雙成分股 世界建材業第二。(圖：台泥提供)

道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices , DJSI) 公布最新評選結果，台泥 (1101-TW) 入選世界及新興市場指數雙成分股，創下台灣建材行業首例，也是大中華與東北亞第一家水泥產業入選之企業。

台泥此次評選整體成績為 85 分、成長 15%，排名世界建材業第二位，其中環境面 (E) 分數衝上全球建材業第一。環境面向之氣候策略包括製程碳排放績效、範疇三目標設定與盤查管理、氣候治理薪酬連結與財務量化分析、內部碳定價及低碳產品生產等 10 項指標獲滿分 (100)。


另外，台泥發布世界建材業首本自然相關財務揭露報告 TNFD，實施生物多樣性風險評估、製程空氣排放物管理與能源使用效率、社會面提前接軌歐洲人權盡職調查 CSDDD 與延伸供應鏈 ESG 計畫皆拿下產業最高分，整體 ESG 揭露之透明度與品質獲 4 項滿分肯定。

此外，台泥在外資評鑑持續進步，被喻為對外資最有影響力的 ISS ESG，12 月初獲 C+ PRIME 優選企業；連動全球各大指數之摩根史坦利 MSCI，台泥自 2022 起至今連續三年評鑑為 A 等級；目前全球 ESG 分數涵蓋最多企業的評比機構 Sustainlytics，台泥風險值再降低 10%。

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