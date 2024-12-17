中鋼入選DJSI「世界指數」成分股 登全球鋼鐵業榜首

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-17 15:07

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2024 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 公布成分股入選企業名單，在眾多全球指標企業參與評比下，中鋼 (2002-TW) 入選 DJSI「世界指數」及「新興市場指數」成分股，也是台灣唯一入選 DJSI 成分股的鋼鐵公司。

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黃建智進一步表示，中鋼今年前三季精緻鋼品銷售量占比突破 10%，貢獻 67% 毛利，未來將持續深耕用鋼市場需求，積極透過田野調查走訪下游客戶，並整合產官學研資源，加大力度推動供應鏈轉型，攜手國內用鋼產業共同在全球競爭下，掌握彎道超車的契機。

DJSI 為國際上最具公信力的企業永續評比指數，依產業類別中成績排名前 10% 的企業入選 DJSI 指數系列成分股，中鋼在今年 DJSI 之「經濟與治理、環境、社會」三大面向評比，皆獲得國際具公信力機構的高度肯定，總評分數一舉超越全球其他標竿鋼廠，榮登全球鋼鐵業榜首。