永豐金證券新戶專享，12月開戶限定抽超級巨星紅白藝能大賞門票
鉅亨研報 2024-12-18 09:21
永豐金證券積極擁抱 AI，大戶投 APP 推出「AI 輿情功能」上線 3 個月，突破 300 萬次使用流量，助攻大戶投 APP 下單交易人數突破 30 萬人。永豐金證券表示，「AI 輿情功能」每日產出 168 檔熱門股重要市場訊息，協助投資人快速掌握個股投資分析，推出以來備受好評與喜愛。永豐金證券希望生成式 AI 的高效服務能讓更多投資人體驗運用，即日起推出專案開戶抽好禮活動，臨櫃及線上開戶都可參加。
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台股供應鏈今年持續受惠於 AI 技術與晶片創新，加權指數漲幅逾 30.25%，AI 熱潮也成為證券業數位服務的利器。永豐金證大戶投 APP「AI 輿情功能」，透過生成式 AI 技術，聚焦 168 檔熱門股，從 50 大公開財經資訊源，透過橫條圖的顏色占比（紅色 - 樂觀，灰色 - 中立，綠色 - 謹慎），讓投資人直接了解個股的市場輿情，藉此進行投資分析。
根據證交所的統計，累計至 11 月底證券開戶總數突破 1,318 萬；與去年同期相比，30 歲以下的新開戶人數大幅成長 15%。面對更多投資新血，以及年輕族群加入台股投資，永豐金證券針對投資人最在乎的下單軟體是否好用，持續優化大戶投 APP，除了「AI 輿情功能」，更為小資族推出簡潔的零股交易介面、對投資老手提供台美股雙市場智慧單功能、並提供當沖客手機閃電下單。
12 月進入作帳行情加上消費旺季到來，永豐金證券推出開戶活動專案，不論新舊戶只要在 12/25 前開立一證券帳戶 (含臨櫃、線上開戶)，即可參加年末演唱會的門票抽獎，包括：超級巨星紅白藝能大賞門票 (共 70 組，每組兩張)、WE ARE 我們的除夕夜特別節目錄影門票 (共 50 組，每組兩張)，詳情可至永豐金證券官網查看。
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