雲品搭元旦商機 於南門園區首推平價自助早午餐

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-18 09:27

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為迎接 2025 新年到來，雲品 (2748-TW) 今 (18) 日宣布，旗下提供技術顧問經營的台灣博物館南門園區的「1915 荷造場」將於元旦當天推出自助無限早午餐(Brunch semi-buffet)，雙人僅需 1140 元，期吸引元旦的龐大人潮造訪，一舉打響園區的餐飲經營。

雲品說明，此次元旦期間限定的早午餐價格親民，雙人僅需 1140 元，等於每人僅需不到 600 元的價格可享用五星品質的自助餐，並分為三個餐期，方便不同時間安排的顧客參與，三個餐期分別為 07:00-10:30、10:30-13:30、13:30-16:00。

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1915 荷造場是一座擁有百年歷史的和洋風建築，興建於西元 1915 年，過去作為樟腦加工成品出廠與打包的空間，場內保留歷史風貌。