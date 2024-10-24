雲品取得首個北市文化資產合作案 添宴會接單動能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-24 18:40

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連鎖飯店宴會業者雲品 (2748-TW) 今 (24) 日宣布，台灣博物館南門園區「1915 荷造り場」將加入君品 Collection 的經營行列，即日起開始接單與辦理宴會，不僅成為雲品經營的第 7 處的文化資產宴會據點，也是雲品在台北市取得首家文化資產技術合作經營案。

雲品總經理丁原偉表示，受到 1915 荷造り場營運業者中韻國際文化的邀請，將提供技術顧問服務，共同合作經營該園區中的咖啡廳、包場宴席和婚宴，主打森林系、文化宴會。

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1915 荷造り場可規劃 20 桌宴會，若包場，最高可納 200 人，中式桌菜每桌自 18800-24800 元間，另有西式自助餐或西式半自助式餐的方式辦理。

目前雲品已取得美軍俱樂部、豆留森林、台北光點、台中市役所等歷史建築與古蹟等場地成為君品 Collection 合作伙伴，以及台東市機關車庫和台東市北町日式建築宿舍群二處文化資產 OT 案，此次再受中韻文化邀請，合作經營 1915 荷造り場包場宴席與宴會。

1915 荷造り場興建於西元 1915 年，位於台灣博物館南門園區中，過去是台灣樟腦加工最後成品出廠打包的空間，現設有隱密森林風格咖啡廳與餐飲空間，是雙北少有以「百年古蹟」、「和洋風建築」和「交通便利」三者構築的獨特場地。