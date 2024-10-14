雲品擴宴會版圖 進駐臺中市役所 有望再添7個新據點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-14 09:48

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看好宴會市場和場地的多元發展商機，雲品 (2748-TW) 今 (14) 日宣布將與好役思公司合作，將投資並進駐台中百年市定古蹟「臺中市役所」，以君品 Collection 品牌營運「幸せ製造工廠 - 臺中市役所」，將承攬古蹟中的包場宴席與婚宴，目前已預接單超過 40 場婚宴，訂單看到 2025 年 12 月；而 10 月也將在台北再簽約 1 個網美風格的文化資產場域，另外還有 6 個合作場地議約中。

雲品規劃，1 樓為常態性營運的古蹟咖啡廳，位於 2 樓的餐飲空間為宴會席次，並將以歷史文化的脈絡開發菜單，起桌價每桌 19990 元 + 10%。

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雲品總經理丁原偉說明，看好未來宴會市場的多元風格發展，首次在台中取得文化資產合作經營案，目前在中部以蘭克斯特、圓觀聯合接單行銷，並以美術館、豪宅藝廊風格做出市場區隔，「臺中市役所」則主打文化藝術與古蹟風格，是結合歷史文化資產活化運用的第 6 處合作經營案。

丁原偉指出，歲末年終宴會廳一廳難求，目前「臺中市役所」預接單超過 40 場婚宴，甚至看到明年 12 月，新據點加入後，提升在中部的宴會市占可期。

雲品旗下君品 Collection 目前自營與委託經營事業的宴會據點已達 15 處，包括君品酒店、頤品大飯店、茹曦酒店、皇家薇庭、蘭克斯特、圓觀和亞果薈等，總桌數 1076 桌，而本月將於台北再簽約 1 家網美風格的文化資產場域，另外還有 6 個合作場地議約中。