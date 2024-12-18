連九月領漲！上海11月新屋價格月增0.6% 中古屋增幅也擴大至0.4% 連兩月攀漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-18 11:50

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根據中國國家統計局周一 (16 日) 公布的 70 城房市銷售數據，上海新屋、中古屋價格上月再次雙雙上漲，11 月上海新屋價格月增 0.6%，月增幅度連 9 月領跑一線城市，中古屋月增幅度更擴大至 0.4%，連兩個月走漲。

隨著中國政府一系列政策組合拳落地顯效，交易情緒持續回暖，交易量也穩步釋放，上海房市整體呈現結構性復甦。

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除價格外，上海新屋成交量也直線激增。根據上海中原地產最新統計，在上周日 (15 日) 為止一周，新建商品住宅成交面積約 17.04 萬平方公尺，較前一周增加約 1.81%。

從成交量前十大榜單中可以看出，中高端產品尤其是高價房專案恢復活躍狀態。

雖然上周上海新屋成交量釋放不顯著，但成交前十大榜單中出現一個簽約過百套的專案，說明市場情緒又開始升溫。

上海中原地產首席分析師盧文䂀認為，近期中央經濟工作會議提出要持續用力推動房市止跌回穩，後續還會有相應手段得以落實，市場預期會進一步轉好。從近期交易來看，新屋市場認籌觸發積分的樓盤變多，當天清盤的專案增多，對還在猶豫的買家是一種推力。

中古屋方面，根據中國國家統計局最新發佈的 11 月 70 城房價指數來看，上海中古屋上月增幅擴大為 0.4%，10 月為月增 0.2%。

今年前 11 月，上海中古屋價格累計跌幅已縮小至 4.9%，為一線城市中跌幅最小，顯示上海中古屋已經初步止穩。截至周一，上海中古屋累計成交約 1 萬 5391 套。

盧文䂀認為，上海中古屋市場近期成交速度在加快，12 月成交量很有可能比 11 月還多。隨著成交量釋放，價格有望實現月增率持續上漲，在今年封關前以量價齊揚作收。