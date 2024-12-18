美銀：Fed本月將降息25個基點 但1月先喊暫停

鉅亨網編譯許家華 2024-12-18 07:09

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美銀策略師預計，美國聯準會 (Fed)12 月會議將下修聯邦基金利率 25 個基點，使目標區間降至 4.25%-4.5%。

由於市場已經消化了幾乎全面降息的預期，因此焦點可能落在 Fed 關於其未來政策方向的溝通上。

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美銀預計，經濟預測摘要（SEP）和主席鮑爾 (Jerome Powell) 在新聞發布會上的演講都將表明未來放緩降息，如果經濟數據符合預期，可能表明 1 月將暫停降息。

儘管近期有通膨進展停滯的跡象，但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 聲明的用語可能基本上保持不變。

美銀指出，最近的通膨意外主要集中在商品業，尤其是新車和二手車，但 Fed 將其視為短暫趨勢。

同時，房屋通膨似乎已穩定在與聯準會 2% 目標一致的水準，根據 CPI 和 PPI 趨勢，預計 11 月 PCE 通膨將保持低迷。

美銀認為，Fed 的 SEP 重點將放在 2025 年點陣圖中位數上。今年 9 月，Fed 預測中位數顯示 2025 年降息 100 個基點。考量通膨黏性和經濟活動的彈性，美銀策略師認為中位數將走高，顯示降息空間減少。

「儘管近期存在黏性，但我們預計點陣圖中位數將顯示明年降息 3 次，2026 年兩次，2027 年不會下調。這將使 2025 年政策利率路​​徑相對於 9 月的點陣圖向上移動 25 個基點。」美銀分析師 Mark Cabana 說。