美銀：Fed 12月會議後 美元迎來弱季 歐元掙得喘息空間

鉅亨網編譯許家華 2024-12-14 09:38

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美銀最新分析報告，歐元在今年與美元的交鋒中遭遇重創，但如果美聯準會 (Fed) 12 月會議後美元再次走弱，歐元可能會迎來短期的喘息機會。

歐元兌美元今年大部分時間都承受壓力。但報告指出，自 1999 年以來，美元指數在 12 月 FOMC 會議後的回報率有 64% 的時間為負，因此美元的季節性疲軟可能會給歐元帶來一些緩解。然而，分析師警告，歐元的喘息時間可能是短暫的，因為「一月的季節性通常對美元更為有利，美元指數在 60% 的時間內上漲」。

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展望 2025 年，報告中列出了兩種可能的歐元兌美元 (EUR/USD) 情境：

如果美元在 FOMC 會議後出現整合，分析師建議「美元看漲者可以考慮在 2025 年 1 月初以更好的價位購買履約價價外 (OTM) EUR/USD 數字看跌期權」。

Fed 將在 12 月 18 日公布利率決策時，同步發布 FOMC 經濟預測摘要，屆時若該摘要比市場對 2025 年降息的預期更為鷹派，美元可能會在年底前走強。在這種情況下，分析師建議「EUR/USD 看跌期權的價差策略將是首選。」