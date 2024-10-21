鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADREBR-US的目標價調降至10.05元，幅度約3.87%
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)提出目標價估值：中位數由10.46元下修至10.05元，調降幅度3.87%。其中最高估值11.76元，最低估值8.57元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR今(21日)收盤價為6.69元。近5日股價下跌3.87%，標普指數上漲0.85%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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