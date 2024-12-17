鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源DVN-US的目標價調降至48元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對戴文能源(DVN-US)提出目標價估值：中位數由49.5元下修至48元，調降幅度3.03%。其中最高估值62元，最低估值43元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予戴文能源評價：積極樂觀19位、保持中立14位、保守悲觀0位。
戴文能源今(17日)收盤價為32.59元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲0.35%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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