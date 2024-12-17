老天變臉「無風也無光」 歐洲電價逆轉飆升

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-17 17:02

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歐洲近來風力發電量急遽下降，導致電力市場趨緊，歐洲多國電價飆漲，德國電價甚至觸及 2022 年能源危機以來的新高價。

幾個月前，歐洲還因為綠能供應過剩一度出現「負電價」，然而老天說變臉就變臉，情勢大逆軟。如今的歐洲「暗風平靜」，在可再生能源領域，沒風也沒陽光，導致風力、太陽能根本無法發電。

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義大利現貨電價創下也兩年新高，超過 180 歐元 / 兆瓦時；法國、西班牙的平均現貨電價更突破 21 個月新高，分別突破 173 歐元與 177 歐元。

挪威南部 12 日下午的電價也竄升至 13.16 挪威克朗 / 每千瓦時，幾乎是上週的 20 倍，挪威能源部長直嘆「這真是太糟糕了」。

此外，英國尖峰時段的電力需求，風力發電只滿足 4%，而天然氣發電則占電力結構的 60%，躍升至 2023 年 11 月以來最高水準，其餘部分由核電廠、生質能發電廠、太陽能發電場彌補缺口。

由於再生能源發電量下降，部分歐洲國家不得不提取天然氣庫存。截至 12 月 16 日，歐盟庫存的天然氣撤出量是今年冬季暖氣季開始以來最高的一次。

義大利工業協會 Confindustria 在報告中表示，歐洲天然氣價格上漲，12 月預計達到 47 歐元 / 兆瓦時左右，也「推高了電價」。