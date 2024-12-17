川普：美中可以一起解決全世界所有問題

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-17 15:00

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美國總統當選人川普周一（16 日）在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會時說，美中兩國可以一起解決全世界所有問題。

「中國和美國可以一起解決全世界所有問題，你想一想，這很重要。」川普說。

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川普還回憶與習近平的關係，他說，習近平曾在 2017 年造訪海湖莊園，並待了好一段時間。川普稱讚習近平是很棒的人。

此外，川普周一對敘利亞近期局勢發表了評論，指出阿薩德政權垮台是土耳其精心策劃的惡意接管。

川普說，土耳其這次非常聰明，雖然是不友好接管，但土耳其並沒有在敘利亞造成太大傷亡。他認為，發動叛亂的解放組織，背後實際上是土耳其，他們千百年來一直想要控制敘利亞，現在他們辦成了。

川普稱，沒人知道該地區的最終結果會是什麼，沒人知道誰會最終統治該地區，但他相信會是土耳其。土耳其總統艾爾段是一個非常聰明的人，非常強硬，且土耳其擁有一支強大的軍事力量，幾乎沒有被戰爭消耗過。

川普在第一個任期曾試圖撤回在敘美軍，後來擔心恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）復甦而放棄了這一想法。但川普在周一稱，敘利亞內亂不是也不會是美國的戰鬥。