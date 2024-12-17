富邦金控舉行首屆GenAI黑客松 2個月培訓素人變達人
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 15:26
富邦金控 (2881-TW) 舉行首屆生成式 AI(GenAI) 黑客松，吸引金控暨 6 家子公司多達 61 組團隊提案，歷經半個月培訓、2 個月的開發期，由技術專家和團隊共同討論下成功開發 23 組 AI 應用場景。16 日富邦金控舉行 GenAI 黑客松決賽，共有 9 組團隊脫穎而出角逐冠軍，在超過 1 千名員工直播見證下，最終由來自富邦金控的「Gen 單 AI」團隊抱走第一名 8 萬元獎金。
本次黑客松開發場景多元，除各家公司可通用的各類行政或人才履歷審閱等幫手提案外，還有客戶業務 / 服務互動類、行政流程檢核類、程式開發與檢核類、財務模型解讀類、洗錢防制類，充分展現富邦員工運用 AI 改善業務流程、增進效率的創意與實作能力。富邦金控也展現高度重視，由金控及四大子公司董事長或總經理共組專業評審團，親自評選出最佳團隊。
富邦金控總經理韓蔚廷表示，GenAI 正在徹底改變職場。根據世界經濟論壇最新的《未來工作報告》調查，雇主預計在未來五年內，GenAI 的進步將重塑大量職位，可能影響到全球總工作時間的 40%。透過舉辦 AI 黑客松，能鼓勵更多富邦內部同仁積極奔向 AI、驗測 AI，以正向精神貫徹 ESG「數位策略」。
富邦金控創新科技處處長蔡承道指出，富邦金控希望把 GenAI 黑客松當作大型的驗測場，讓對 AI 有興趣、期待的內部同仁能有機會「玩真的」。展望未來，將參考 GenAI 黑客松成果，評估導入生成式 AI 平台、快速佈建此次實際開發的 AI 專案，更將運用「將素人培訓為 AI 達人」的經驗，持續培養更多富邦 AI 人才。
富邦金控首屆 GenAI 黑客松共有三大特色：第一、提供豐沛開發 / 培訓資源。除挑選簡易型、複雜型兩種平台供不同技術能力的參賽者選擇，更編列百萬實驗算力與經費供團隊實際開發；同時，亦結合資安、法遵部門討論資訊與安全性合規問題，設計不會外流資料的實驗環境。第二、號召子公司、非技術背景同仁加入。為了讓沒有技術背景的內勤、業務人員都可以參與，公司在培訓期上架五門線上課程，提供 6 場訓練、超過 1 千人次觀看課程，此外並特別邀請子公司資訊團隊或 AI、數據科學團隊成為協辦單位，提供技術組隊人選；第三、強調可落地精神。此次黑客松從提案評分標準即納入「涉及工作業務流程」、「受惠使用者、場景面向廣」等面項，包含準決賽邀請子公司技術主管檢視技術可行性、總決賽請高層以商業策略視角評斷開發順序，在在都是以讓開發提案可實際導入公司內部的出發點為前提。
展望未來，富邦金控將持續藉由「Fintech 3T」：內部交流競賽 (Techathon)、大型科技主題演講 (Talk)、創新科技媒合會 (TechDay) 掌握金融科技與 AI 新趨勢，結合金控與子公司力量，共同積極推動數位轉型。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 富壽神操作！富邦金11月賺逾百億創同期新高 前11月EPS衝破10元
- 14家金控前11月豪賺5714億元全年創高可期 富邦金大賺一個股本
- 用愛跑出幸福人生 凱基人壽贊助公益路跑
- 南山人壽、合作金庫銀行強強聯手 首賣利變還本終身險
上一篇
下一篇