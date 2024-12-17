富邦金控舉行首屆GenAI黑客松 2個月培訓素人變達人

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 15:26

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富邦金控 (2881-TW) 舉行首屆生成式 AI(GenAI) 黑客松，吸引金控暨 6 家子公司多達 61 組團隊提案，歷經半個月培訓、2 個月的開發期，由技術專家和團隊共同討論下成功開發 23 組 AI 應用場景。16 日富邦金控舉行 GenAI 黑客松決賽，共有 9 組團隊脫穎而出角逐冠軍，在超過 1 千名員工直播見證下，最終由來自富邦金控的「Gen 單 AI」團隊抱走第一名 8 萬元獎金。

本次黑客松開發場景多元，除各家公司可通用的各類行政或人才履歷審閱等幫手提案外，還有客戶業務 / 服務互動類、行政流程檢核類、程式開發與檢核類、財務模型解讀類、洗錢防制類，充分展現富邦員工運用 AI 改善業務流程、增進效率的創意與實作能力。富邦金控也展現高度重視，由金控及四大子公司董事長或總經理共組專業評審團，親自評選出最佳團隊。

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富邦金控總經理韓蔚廷表示，GenAI 正在徹底改變職場。根據世界經濟論壇最新的《未來工作報告》調查，雇主預計在未來五年內，GenAI 的進步將重塑大量職位，可能影響到全球總工作時間的 40%。透過舉辦 AI 黑客松，能鼓勵更多富邦內部同仁積極奔向 AI、驗測 AI，以正向精神貫徹 ESG「數位策略」。

富邦金控創新科技處處長蔡承道指出，富邦金控希望把 GenAI 黑客松當作大型的驗測場，讓對 AI 有興趣、期待的內部同仁能有機會「玩真的」。展望未來，將參考 GenAI 黑客松成果，評估導入生成式 AI 平台、快速佈建此次實際開發的 AI 專案，更將運用「將素人培訓為 AI 達人」的經驗，持續培養更多富邦 AI 人才。

富邦金控創新科技處處長蔡承道 16 日出席富邦金控首屆生成式 AI 黑客松決賽，並於致詞中指出，希望把黑客松當作大型的驗測場，讓對 AI 有興趣、期待的內部同仁能有機會「玩真的」。(圖／富邦金提供)

富邦金控首屆 GenAI 黑客松共有三大特色：第一、提供豐沛開發 / 培訓資源。除挑選簡易型、複雜型兩種平台供不同技術能力的參賽者選擇，更編列百萬實驗算力與經費供團隊實際開發；同時，亦結合資安、法遵部門討論資訊與安全性合規問題，設計不會外流資料的實驗環境。第二、號召子公司、非技術背景同仁加入。為了讓沒有技術背景的內勤、業務人員都可以參與，公司在培訓期上架五門線上課程，提供 6 場訓練、超過 1 千人次觀看課程，此外並特別邀請子公司資訊團隊或 AI、數據科學團隊成為協辦單位，提供技術組隊人選；第三、強調可落地精神。此次黑客松從提案評分標準即納入「涉及工作業務流程」、「受惠使用者、場景面向廣」等面項，包含準決賽邀請子公司技術主管檢視技術可行性、總決賽請高層以商業策略視角評斷開發順序，在在都是以讓開發提案可實際導入公司內部的出發點為前提。

展望未來，富邦金控將持續藉由「Fintech 3T」：內部交流競賽 (Techathon)、大型科技主題演講 (Talk)、創新科技媒合會 (TechDay) 掌握金融科技與 AI 新趨勢，結合金控與子公司力量，共同積極推動數位轉型。