80%企業憂永續風險衝擊核心競爭力！KPMG調查：「社會面應對力」攸關企業ESG成敗

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-17 15:32

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隨著「不平等及社會相關財務揭露框架」（TISFD）預計於 2026 年正式上路。KPMG 安侯建業今 (17) 日發表第二屆《臺灣永續風險大調查》，結果顯示超過 80% 的企業表示永續風險將衝擊其核心競爭力，更是發現社會面 (S) 永續風險是刻不容緩的挑戰，如何養成迎戰這些風險的「社會應對力」將是企業 ESG 績效展現的分水嶺。

KPMG 安侯建業執行長施威銘表示，全球矚目的 TISFD 雖然即將在 2025 年推出試行草案，2026 年目標正式上路，但是從歷次調查結果而言，我國面對社會面 (S) 的永續風險早就已經是現在進行式。KPMG 安侯自 2014 年開始即投入社會企業、社會創新，甚至是社會影響力等永續創新的議題研究，正持續性的協助工商各界與使命型組織建立社會應對力、採取創新行動以因應變遷。期望能協助企業在面對永續風險時，能夠有效應對和促成轉型機會，從而實現長期的永續發展。

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KPMG 安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆表示，永續風險是企業在當前和未來經營中不可忽視的重要挑戰，各界應將永續風險納入其策略及治理流程，主要得從「情境規劃」、「ESG 轉型」、「創新策略」等三個角度進行考量。唯有洞察未來環境與社會變遷的走勢，方有機會掌握 ESG 轉型的關鍵，進而發展出創新的因應之道或解決方案。因此，KPMG 安侯建業推動此次調查，也正期待廣邀各界一起看清未來風險局勢，作為邁向永續創新的第一步。

本次調查中最受關注的十大永續風險中有五項是社會風險，除了前次調查中上榜的「少子化」、「超高齡化」、「經濟不平等及貧富差距大」分別為第二、三、五名，本次更有「社會對立」、「心理健康惡化」躍升進前十名，成為受訪者最關注的社會風險。

調查發起人 KPMG 安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，這也顯示了除「極端氣候災害頻傳」、「自然資源枯竭」及「空氣品質持續惡化」等環境風險之外，如何發展社會應對力以有效回應榜上的社會風險，更是企業績效展現、乃至攸關台灣未來的焦點。

本次大調查涵蓋企業、工商團體、使命型組織（如社會企業、非營利組織、合作事業）及學術研究、投資人及媒體等跨界利害關係人之負責人、各級主管及職員總共回收了 1,021 份有效樣本，並分析出六大關鍵警訊：

1. 受訪者擔憂九大風險將於五年內影響 50% 以上的台灣人口

受訪者擔憂 6 大社會風險、兩大經濟風險與一大環境風險將於 5 年內影響超過 50% 台灣人口，且逾 75% 企業尚未或僅初步準備應對。逾 50% 的使命型組織認為整體社會資源投入不足，尚待各界共同正視與回應！

KPMG 安侯企管健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞說，高齡與少子現象不僅影響醫療照護資源，對勞動力的衝擊與消費市場轉移更是不容忽視。台灣超高齡社會已來，2036 年更將成為極高齡 (ultra-aged) 國家，高齡永續成為政府與企業共同重視的國安議題。

2. 超過 80% 企業表示永續風險將衝擊其核心競爭力， 92% 企業未開始或僅初步做好準備

企業面對人口結構變遷、勞動條件不佳與學用落差等議題導致的嚴重缺工，又有全球暖化、AI 新科技氾濫等考驗夾擊，已有 85.5% 營運不穩定性因此提升、81.5% 持續受人才流失與員工招募所苦、61.3% 自認競爭力下降，足見永續風險不僅左右企業中長期發展，更已開始挑戰其當前的經營。 縱使如此，本屆調查顯示仍有逾 70% 企業投入 ESG 係以「建立聲譽」為主要動機，而非回應市場競爭或營運穩定性挑戰；且僅有 1% 企業自認已有效應對或解決本業前三大風險、92% 則尚未開始或僅初步回應—顯見 ESG 的目標不應再是品牌行銷，而是須加速思考如何藉此因應永續風險的衝擊、以及早做足準備。

3. 逾 60% 企業認為推動永續創新挑戰在於：影響力評估、內部意識與認知及相關人力或專業等三大面向

超過 60% 企業表示，已訂定了 ESG 目標，但在推動時仍因「難以評估方案所帶來的影響力」、「管理階層或員工缺乏永續意識與認知」、「未有外部夥伴、內部人力或經驗來設計行動方案」 等挑戰而難以累積成果。此外，調查亦發現，不同規模的公司面對的挑戰也各異：大型企業（員工 201 人以上）近四成認為永續意識與認知缺乏、跨部門合作困難是主要的阻礙，中小型企業（員工 6 – 200 人）則尚有逾三成面對資金不足的窘境、小與微型企業（員工 5 人以下）面對類似挑戰者更超過四成。

黃正忠說，多數的企業仍把永續當作是防守 (費用)，而不是進攻 (投資)，為此才難以有效將永續化為成長動能與創新策略。倘若金融業可以思考尚有哪些過往較難近用金融服務的弱勢族群，並依照其市場需求重新思考產品設計與佈局，進而有機會增加服務客戶人數、也改善弱勢族群的金融韌性與理財能力；食品業能從友善土地、在地原物料、減少包材等思維設計出永續甜點。這些才是化被動為主動、具創新成長動能之影響力 DNA 的策略性思維，善加運用方能聚合跨部門的翻轉力道。

4. 逾 50% 使命型組織未有資源或能力進行影響力評估

近年來，由於愈來愈多永續風險解方如雨後春筍般出現，且評估其有效性的方式與過往的財務計算迥異。因此影響力績效評估確實已成為國際間熱議的話題與需求。本屆調查也顯示，面對眾多利害關係人的期待，有半數使命型組織其實樂於配合衡量成果，但有 68% 未有時間或人力、58% 缺乏相關資金、51% 則不清楚如何評估。因此，如何偕各方之力補足缺口、降低企業與民眾加入改變的門檻，將是接下來回應永續風險的一大挑戰。

KPMG 安侯永續社會影響力及永續創新服務協理侯家楷表示，近年已有許多影響力導向之捐款或投資機構願意陪伴以解決環境、社會風險訴求出發的使命型組織進行影響力評估的探索。

5. 超過 50% 使命型組織認無充足人才及行銷力，難以論述自身價值

即使永續議題成為社會大眾關注焦點，仍有 66% 使命型組織苦無充足人才、50% 自認品牌行銷能力不足與未能清楚傳達影響力為主要的發展瓶頸。雖然組織充滿翻轉現狀的理想與好點子，無法清楚向既有員工／潛在人才、客戶、消費者等內外部利害關係人傳遞其價，仍難以帶動社會一起化永續風險為轉機。

侯家楷解析，無論是企業或者是使命型組織應先自問幾個關鍵問題，即可掌握影響力論述之鑰，如：「我的產品服務，有機會為哪些永續風險創造正面改變？」「有哪些永續風險先前已有投入？成效如何？」「為什麼過去其他企業或我的投入，仍舊無法化解風險？」若期待創造具有企業獨特價值且影響幅度深又廣的改變，需從企業的產業與特性出發，並連結永續風險的關鍵痛點，以找到真正有機會創造影響力的切角。

6. 僅 38.1% 受訪者對臺灣的未來持正向態度，世代之間對於「誰該負責」抱持不同觀點