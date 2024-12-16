〈ESG狂潮〉合庫金再度入選道瓊永續指數 銀行排名全球第三 台灣公股第一

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-16 19:22

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象徵全球企業永續奧斯卡金像獎的道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 日前公布 2024 年成分股名單，合庫金控 (5880-TW) 再度入選「世界指數 (World Indices)」及「新興市場指數 (Emerging Markets Indices)」，不僅排名銀行組台灣公股第一，更名列全球第三，顯見集團推動永續發展成果亮眼，備受國際肯定。

標普全球 (S&P Global) 每年邀請全球數千家企業參與評比，僅各產業永續發展表現最佳的前 10% 企業，才能成為 DJSI 成分股。合庫在今年評選項目中，「職業健康和安全」、「普惠金融」、「顧客關係管理」、「透明度和報告」、「重大性」、「政策影響」及「永續金融」等 7 項為全球最佳，社會面更奪下全球之冠。

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為持續深化永續作為、整合內外部資源並與利害關係人有效溝通永續理念，合庫訂定「永續策略藍圖」，以「企業永續、環境永續、社會永續」為願景，並將 ESG 三大構面結合核心金融業務，建構「RISE」-Resilience 建構韌性經營、Inclusion 領航永續金融、Synergy 創造多元共融、Enrichment 豐富環境共好之四大策略主軸，聚焦未來永續發展方向、加強目標推動。

合庫這幾年在 ESG 的成果有目共睹，公司治理面進行組織調整，將永續經營委員會提升為由董事會監督之功能性委員會，更引領公股同業率先成立專責之「永續辦公室」、於行政部門設立「環境永續科」。

環境面合庫 2023 年度範疇一、二減碳幅度為公股金融機構排名第一；為發揮金融影響力、深化永續金融，合庫除承諾科學基礎減碳目標 (SBTi) 訂定淨零目標外，更率先成為台灣首家通過 SBTi 中期減碳目標審核之公股金控，並與美商鄧白氏公司 Dun&Bradstreet 合作，成為台灣首家完成 5,000 戶中小企業議合減碳之金融機構，TCFD 報告書亦榮獲英國標準協會 (BSI)「Level-5+：Excellence」最高等級認證，充分展現支持國家邁向 2050 淨零排放之決心。

社會面，合庫秉持以人為本、促進社會福祉的理念，推出多項具包容性的金融商品，為中小企業、新創產業、地方創生、農漁業、青年及長照機構打造專屬貸款。