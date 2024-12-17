威宏旗下威保柬埔寨廠正式落成啟用 新布局挹注2025營運動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-17 14:41

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運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 16 日孫公司威保柬埔寨廠剪綵啟用，公司方面由威宏控股許新居總經理、新任營運長洪維謙帶領集團營運團隊親臨剪綵，新廠主要生產運動手套護具等週邊配件，初步規劃可承載近 50 條產線，待明年客戶正式驗廠通過認證後，將有助承接更多自中國轉移之訂單，推升威宏 2025 營運動能。

近年來受到美中貿易戰提高關稅影響，並依客戶需求分散單一生產地之風險，威宏陸續轉移旗下產線至東南亞等國，而柬埔寨為威宏近年重點發展區域，2016 年起開始承租柬埔寨金邊當地廠房，首先轉移女用輕奢精品及休閒包袋至柬埔寨廠區，擴展至目前已達 46 條產線，員工人數近 3000 人，隨著貿易戰持續擴大預計將持續擴增產能，柬埔寨廠區因腹地廣闊、距港口近交通便捷、招工快速且素質優良等因素，逐步成為威宏旗下最大生產基地與吞吐轉運中心。

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威宏旗下孫公司威保柬埔寨廠正式落成啟用，剪綵儀式上由集團總經理許新居 (右五)、新任營運長洪維謙 (右二) 親自帶領經營團隊出席。(圖：威宏提供)

為此，威宏於 2023 年正式購入 40 萬坪米土地並於今年開始自建廠房，規劃旗下子公司威保運動器材運動手套護具等周邊配件佈局東南亞產線，預計本月起開始試產，期望 2025 年上半年正式通過 NIKE 驗廠認證後，可正式承接主力客戶訂單，未來將持續擴充產能，導入精實管理政策，推升生產效能。

威宏 - KY 2024 年 11 月營收為 7.3 億元，月增 3.06%，年增 13.71%，主要係高爾夫球袋訂單需求持續成長，加上年末歐美節慶及農曆新年假期將至，帶動購物贈禮需求增加，終端品牌客戶因應提前拉貨。

本次剪綵典禮由威宏許新居總經理帶領營運團隊親自出席，其中包括今年新任營運長洪維謙，洪維謙過去任職於武田製藥，擁有耶魯大學基因工程及約翰霍普金斯大學生物分子工程雙博士，以強大專業生物化學背景，將顯著提升威宏之研究與開發能力，同時擁有對工業製造流程的全面性了解，有助推動自動化生產與智慧工廠，目前並攻讀芝加哥大學 EMBA，充分為未來集團營運管理做足準備，帶領威宏面對未來全球多變的經貿環境。

威宏 - KY 累計 2024 年前 11 月營收 77.53 億元，較去年同期增加 6.1%，威宏指出，從目前在手訂單掌握度來看，樂觀今年營運成長可期。