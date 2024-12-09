威宏-KY東南亞廠區產能滿載 11月營收7.3億元年增14%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-09 18:20

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專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 11 月營收為 7.3 億元，月增 3.06%，年增 13.71%，主要係高爾夫球袋訂單需求持續成長，加上年末歐美節慶及農曆新年假期將至，帶動購物贈禮需求增加，終端品牌客戶因應提前拉貨。

威宏 - KY 累計 2024 年前 11 月營收 77.53 億元，較去年同期增加 6.1%，威宏指出，從目前在手訂單掌握度來看，樂觀今年營運成長可期。

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威宏 - KY 指出，受美國總統當選人川普提高關稅計劃影響，國際知名終端品牌客戶正加速推動產能轉移政策，過往主要集中在中國大陸地區生產的訂單正加快轉移至東南亞地區，威宏深化越南、泰國、柬埔寨等地佈局多年，其可享的轉單效益更為明顯。目前各廠區接單量已近乎滿載，公司將視訂單需求逐步擴增產線或尋覓新承租廠房，而中國未來將規劃為研發及境内需求為主，目標東南亞地區營收貢獻比重提升至七成，有利進一步優化集團成本結構。

柬埔寨為威宏近年重點發展區域，旗下子公司威保柬埔寨自有廠房預計於本月落成，主要用作生產運動手套護具等週邊配件，初步規劃可承載近 50 條產線，待明年初通過客戶驗廠認證後可正式接單放量生產，預期新增產能可承接更多從中國轉出之訂單，適逢 FIFA 世俱盃及歐洲冠軍聯賽等國際足球盛事掀起新一波運動風潮，加上 2026 年世足賽客戶提前備貨，相信運動事業群訂單動能亦可望進一步增強，整體訂單樂觀可期。

威宏 - KY 指出，在輕奢與精品包袋事業方面，根據美國顧問公司 Bain & Company 最新報告顯示，預計 2025 年歐洲及美洲地區個人奢侈品銷售呈溫和正增長，中國大陸市場最快下半年起逐漸復甦。公司目前既有歐系客戶訂單穩定挹注，即便消費者態度仍較為審慎，惟全球跨國旅遊需求仍然熱絡，帶動各國免稅店鋪貨動能不減。而柬埔寨宏盛廠訂單能見度直達明年上半年無虞，目前廠房已預留足夠擴廠空間，公司將適時招工並安排機台設備投入生產，能在短時間滿足更大量的訂單需求。同時威宏亦積極接洽美系電商潮牌新客戶，藉此締造多元化產品組合，為營運動能挹注新動力。

威宏對明年維持審慎樂觀態度，雖全球景氣仍有不確定性，然美國聯準會降息有助為零售市場增添消費信心，既有輕奢、運動兩大事業群客戶訂單回補力道積極，同時威宏憑藉精實生產管理，按訂單需求彈性調整產能配置及生產模式，同時逐步擴增東南亞地區包含越南、泰國及柬埔寨等廠區各地產能，確保生產品質的情況下創造更高獲利，全面提升營運規模與競爭力。

威宏 - KY2024 年第三季營收 22.67 億元，毛利率 19.93%，季減 3.38 個百分點，年減 1.03 個百分點，稅後純益 1.4 億元，季麙 43.47%，年減 38%，單季每股純益 2.09 元。