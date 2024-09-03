威宏-KY上半年EPS達6.38元 柬埔寨新廠完工效益將發揮

同時，依威宏的統計顯示，在移轉生產基地由中國大陸轉往東南的泰國、越南息柬埔寨等地同時，在 2024 年上半年的在泰國、越南息柬埔寨等地生產的比重提升到 59.98%，較 2023 年的 59% 提高，而依威宏 - KY 規劃的營運生產規劃目標，爲將泰國、越南息柬埔寨等地比重拉高到 70%，不過，威宏 - KY 不會放棄目前在中國大陸的生產基地，將運用於研發及開發產品及內銷的生產。