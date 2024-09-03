威宏-KY上半年EPS達6.38元 柬埔寨新廠完工效益將發揮
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 19:30
運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 對第四季完工的柬埔寨自有廠房興建工程，預計今年下半年落成，最快 2025 年通過客戶驗廠後即可正式接單生產，威宏 - KY 發言人王棠楷今 (3) 日在交易所法說會中指出，預估柬埔寨新廠效益 最高發揮將在 2026 年。
同時，依威宏的統計顯示，在移轉生產基地由中國大陸轉往東南的泰國、越南息柬埔寨等地同時，在 2024 年上半年的在泰國、越南息柬埔寨等地生產的比重提升到 59.98%，較 2023 年的 59% 提高，而依威宏 - KY 規劃的營運生產規劃目標，爲將泰國、越南息柬埔寨等地比重拉高到 70%，不過，威宏 - KY 不會放棄目前在中國大陸的生產基地，將運用於研發及開發產品及內銷的生產。
同時，威宏 - KY 於東南亞地區布局有成，隨旗下子公司威保柬埔寨廠預計下半年完工，最快 2025 年正式投入生產，其轉單效益將更加明顯，而東南亞享有人力成本優勢，也有助推升毛利表現。且預估柬埔寨新廠效益 最高發揮將在 2026 年。
對於在柬埔寨的投資，威宏 - KY 規劃柬埔寨為未來集團最大生產及轉運吞吐基地，新廠房落成後將有助承接更多其他地區轉出訂單，目標東南亞地區營收貢獻提升至七成，而中國將以研發設計為主，產能則以高技術含量及內需市場為主。
展望 2024 年，第三季雖為傳統歐美品牌開發季度，威宏調整訂單生產節奏，規劃在輕奢精品開發淡季擴大承接較無季節性的郵務物流袋訂單，而今年亞馬遜訂單總數量預計增加 30% 以上，淡化營收淡旺季週期，並進一步優化產品組合，推升獲利表現。
威宏 - KY 高爾夫球袋也走出 2023 年低迷氣象，訂單已回復疫情前水位，於第三季包袋淡季有效填補空缺產能，這與台灣高爾夫球桿代工廠明安 (8938-TW) 提出的品牌客戶端需求走揚狀況相同。
威宏 - KY2024 年上半年營收 40.43 億元，毛利率 21.89%，年增 2.26 個百分點，稅後純益 4.25 億元，年增 61.49%，每股純益爲 6.38 元。
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