威宏8月營收7.6億元年增4.16% 看好下半年營運更優

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-09 16:21

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專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 8 月營收為 7.6 億元，月減 7.3%，年增 4.16%，累計 2024 年前 8 個月營收 56.31 億元，較去年同期增加 5.12%，並創下歷年同期新高。

威宏 - KY 各廠區生產效能提升，加上高爾夫球袋及郵務袋訂單持續挹注，有效填補精品包袋開發季度空缺產能，第三季傳統淡季不淡，下半年營運動能樂觀可期。威宏 - KY 高爾夫球袋也走出 2023 年低迷氣氛，訂單已回復疫情前水位，於第三季包袋淡季有效填補空缺產能，這與台灣高爾夫球桿代工廠明安 (8938-TW) 提出的品牌客戶端需求走揚狀況相同。

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威宏 - KY2024 年上半年營收 40.43 億元，毛利率 21.89%，年增 2.26 個百分點，稅後純益 4.25 億元，年增 61.49%，每股純益爲 6.38 元。

威宏 - KY 近年來因應客戶政策積極調整生產地區佈局，並預期在美國總統大選後，各大國際知名終端品牌客戶將加速轉移訂單至東南亞地區，威宏不僅持續受惠轉單效益，亦持續透過導入精實生產管理，優化東南亞各廠區生產動線與良率，使營收規模有顯著提升。

威宏進一步表示，東南亞生產基地享有人力成本優勢，在有效控制成本與精實管理下，有助於擴大利潤空間，未來將提高東南亞生產佔集團總營業額至七成以上，中國則將調整為技術研發中心，並以高技術含量訂單及內需市場生產為主。

柬埔寨為威宏近年重點發展區域，持續朝集團最大生產、吞吐轉運基地為目標持續邁進，旗下以生產運動手套護具等週邊配件為主的子公司威保，今年底可望擴增承租廠房產線至 15 條，而自有廠房亦同步興建中，預計明年初正式通過客戶驗廠認證後進行整併，擴大生產規模，未來亦不排除擴增其他多元化運動產品組合，成為集團未來主要營運成長動能之一。

新品開發方面，過去以多道精緻精細工序之軟殼行李箱為主，今年將正式新增硬殼行李箱品項，預計在第四季起從泰國廠小量試產出貨，並在 2025 年增添相關機台，初步規劃設置 3 條專門生產線，長期目標則將研發自動化組裝機台設備，並在歐美地區設廠，進一步擴大海外生產基地佈局、提升品牌價值。

面對 2024 年營運，威宏維持審慎樂觀態度，即便第三季為傳統歐美精品品牌開發季度，然公司積極調整訂單生產節奏，在傳統淡季擴大亞馬遜郵務袋接單生產，淡化營收淡旺季週期；而隨著第四季進入歐美節慶消費帶動贈禮購物需求，終端品牌商拉貨動能轉趨積極，加上美國聯準會有望於 9 月降息，有助拉升消費動能，訂單回補力道樂觀可期。