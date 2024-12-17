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〈焦點股〉魏哲家一語點亮機器人概念股 慧友奔漲停 圓剛、新漢強漲

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-17 12:53

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〈焦點股〉機器人概念股發威 慧友奔漲停 圓剛、新漢強漲。(圖：圓剛提供)

台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家表示，全世界最有錢的人透露，多功能機器人是未來發展方向，激勵相關族群今 (17) 日走揚，慧友 (5484-TW)、圓剛 (2417-TW) 、新漢 (8234-TW) 也漲逾 7-8%。

魏哲家 16 日出席全國科學技術會議致詞時表示，前幾天跟全世界最有錢的人聊天，對方說多功能機器人是他要努力的方向、而不是汽車，看好多功能機器人一定是產業未來發展的方向。


目前新漢機器人新客戶數已經看到明顯成長，預計明年發酵；圓剛 AI 邊緣運算除了切入自主移動機器人 (AMR) 外，智慧安全監控及智慧城市也拿下多個美國新創，以及日本大規模專案，目前在歐美及日本均有陸續出貨。

此外，圓剛旗下搭載 NVIDIA Jetson Orin 系列的邊緣運算 AI Box PC 已全面升級支援 NVIDIA 最新發布的 JetPack 6.1 SDK，運算效能提升 40%，將為所有 AI 應用帶來突破性與更安全的系統效能。

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圓剛機器人AI邊緣運算

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