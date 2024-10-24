新漢旗下創博參展RobotWorld 攜三大AI機器人控制方案進軍韓國

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-24 17:19

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工業電腦廠新漢 (8234-TW) 宣布，子公司創博（NexCOBOT）10 月 23 日至 26 日參加在韓國舉辦的 RobotWorld 2024，展出三大機器人主題，包含機器人動態安全控制、機器人 AI 視覺應用、以及機器人模組化應用。

創博總經理沈倩怡表示，公司提供各類機器人開發平台及軟硬體套件，客戶可基於平台開發從工業協作型及移動式機器人、到四足機器人、人形機器人等產品，AI 機器人的多元應用技術將是未來智慧製造不可或缺的關鍵。

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此次創博受邀參展 Robot World 2024，代表著公司長期耕耘全球機器人市場已逐漸受到矚目，特別是在亞洲市場如日本、韓國等高科技產業蓬勃發展的國家更是高度關切創博所提供的應用。

創博在 Robot World 2024 展示的模組化方案涵蓋了各種機器人的關鍵零組件，特別是針對不同構型的機械手臂和控制元件，無論是在製造業、倉儲，還是其他智慧自動化應用，創博所開發的模組化解決方案能顯著縮短開發時間，提升生產效率，打造專用的安全性協作機器人。

在動態安全控制的領域，創博展示其核心產品 SCB100–SIL2 安全機器人控制器，結合了德國夥伴 Sysgo 的 PikeOS 安全作業系統、以及合作夥伴 BOTFELLOWS 的 Dynasafe 安全應用軟體，打造最高安全等級的機器人動態安全協作空間。

AI 視覺應用方面則展示了基於 NVIDIA Jetson Orin NX 系統模組平台所開發的 Coeus 3801T 邊緣 AI 控制器，能夠即時處理複雜的視覺任務如物體識別、分類及追蹤，現場也呈現了綠色再生品回收機器人的應用，可達到縮短作業工時並優化產能等目的。