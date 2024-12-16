魏哲家：全球最有錢的人透露 多功能機器人是未來重點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-16 12:23
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家今 (16) 日出席全國科學技術會議，並擔任引言人，致詞時表示，前幾天跟全世界最有錢的人聊天，他說多功能機器人是他要努力的方向，而不是汽車，看好多功能機器人一定是產業未來發展的方向。
魏哲家認為，台灣可以利用在 AI 的優勢，譬如台灣有很好 IC 設計公司，可以設計各種晶片，也有很好的晶片製造跟封裝測試聚落，還有做資料中心的技術，讓台灣在 AI 產業占有舉足輕重的地位。
魏哲家指出，這兩個月跟客戶有很多互動，也聽客戶描述未來的期待與計畫，當中一定提到 AI 與 AI 應用，客戶也尤其看好多功能機器人，而任何 AI 一定要有很好的晶片、軟體與各種精密機械，並看好台灣在半導體的技術將讓機器人發揮它的效用。
魏哲家也詢問客戶，發展多功能機器人有什麼需要擔心的，客戶回應他最擔心沒有人可以提供給他晶片，魏哲家幽默回，不要緊張，只要你肯付錢，晶片一定有。語畢引發全場哄堂大笑。
針對機器人看法，魏哲家認為，機器人跟人類最大的不同是機器人很精準，人類則具有彈性而不精準，中間的訣竅在於晶片與軟體的設計，台灣有這樣的人才與環境，因此在多功能機器人一定可以舉足輕重。
魏哲家也補充，台灣也可以在無人機產業佔有重要性，看好無人機發展無遠弗屆，可以幫助人類進行測輛、服務，甚至可以載人。
另外，魏哲家說，台積電也正在運用 AI 技術提升生產效率，台積電每年因此增加好幾百億元的利潤，強調任何一家公司與國家都可以運用 AI，也希望半導體產業與其他產業一起均衡台灣，並強調台灣除了棒球打得好，半導體產業也可以做得很好。
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