安森美與日本電裝宣布 達成長期合作協議

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-17 10:40

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安森美 (onsemi)(ON-US) 與日本電裝 (DENSO) 今 (17) 日共同宣布，雙方強化長期合作關係，由日本電裝繼續採購安森美的車用感測器等產品，以支持自動駕駛 (AD) 和先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術發展，同時也將自市場買進安森美股票。

安森美指出，公司十多年來一直為電裝提供最新的車用感測器，以強化 ADAS 和 AD 效能，相關半導體在提高汽車智慧應用變得越來越重要，有助減少交通事故死亡人數。

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安森美總裁兼執行長 Hassane El-Khoury 表示，電裝希望與公司更緊密地合作，這表明電裝對公司在汽車技術方面的創新能力、數十年的專業知識和供應彈性充滿信心。

電裝總裁 Shinnosuke Hayashi 指出，公司作為全球第二大汽車系統與零組件的供應商，電裝仰賴強大的半導體關鍵材料供應鏈，為客戶提供最先進的產品，與安森美密切合作對公司至關重要。安森美多年一直通過其智慧感測技術提高車輛的安全性和自主性，並提供給公司期望的供應保證。