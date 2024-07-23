安森美拿下福斯集團簽長約 供應SiC電源解決方案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-23 16:28

安森美 (ON-US) 今 (23) 日宣佈，與福斯汽車集團簽署了一項協議，安森美將成為福斯可擴展系統平台 (SSP) 下一代主驅逆變器的主要供應商，提供完整的電源箱解決方案。該解決方案在整合模組中採用了基於碳化矽 (SiC) 的技術，可從大功率擴展到小功率主驅逆變器，兼容所有車輛類別。

安森美總裁暨執行長 Hassane El-Khoury 表示，公司透過提供整體功率子組件的完整電源系統解決方案，為福斯汽車集團提供單一、簡化的模組化可擴展平台，最大程度提高了福斯車系的效率和性能。這種新方法可以在不影響性能的前提下，為不同車輛定制功率需求和增加功能，同時降低成本。

基於 EliteSiC M3e MOSFET，安森美獨特的電源箱解決方案能夠在更小的封裝內處理更大功率，進而顯著降低能耗，三個整合完成的半橋模組安裝在冷卻通道上，透過確保熱量從半導體元件到冷卻液外殼的高效管理，進一步提高了系統效率。

安森美看好，該方案將帶來更好的性能、更佳的散熱控制和更高的效率，使電動汽車在一次充電後可以行駛更遠的距離。透過使用這一整合性解決方案，福斯汽車集團將能夠輕鬆過渡到未來基於 EliteSiC 的平台，並保持處於電動汽車創新的第一線。

福斯集團採購擴展執行委員會成員暨福斯汽車品牌採購董事會成員 Dirk Große-Loheide 表示，非常高興安森美能成為 SSP 平台首批主驅逆變器電源箱的戰略供應商。安森美憑藉從原材料生長到電源箱組裝的深度垂直化供應鏈讓集團信服。

福斯汽車集團動力總成採購高級副總裁 Till von Bothmer 補充，安森美除了深度垂直整合外，也在亞洲、歐洲和美國等地區佈局碳化矽 (SiC) 晶圓廠，進一步提出了彈性供應概念。也不斷提供最新一代的碳化矽技術，以確保集團在市場上的競爭力。