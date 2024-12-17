綠領人才當紅！職缺8年增3.29倍直追AI  電子資訊體/半導體最缺

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-17 12:44

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環境部與 104 人力銀行合作完成《綠領人才就業趨勢報告》，2024 年，近 3,600 家徵才企業有綠領人才需求，平均每月徵才 2.2 萬人，8 年飆速成長 3.29 倍，人才缺口直追 AI 產業需求 2.9 萬人。環境部長彭啓明指出，2025 年起，上市櫃公司均應編制永續報告書；2026 年起，環境部也將針對溫室氣體年排放量達 2.5 萬公噸 CO2e 以上的電力、燃氣供應業及製造業開徵碳費，因目前僅 7% 的徵才企業開出綠領工作需求，預估未來 5 年仍有 1~3 倍的成長空間。

環境部《綠領人才就業趨勢報告》，由環境部依「臺灣 2050 淨零轉型十二項關鍵戰略」，邀相關部會提供戰略關鍵字，包括：淨零、減碳、環境工程、生態檢核等超過 650 組關鍵字詞，透過 104 人力銀行累積超過 45.8 萬家徵才企業會員、超過 882.4 萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近 8 年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

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趨勢報告指出，2024 年綠領徵才已擴及各主要產業，以電子資訊 / 軟體 / 半導體業每月徵才逾 4,300 人最多，其次為：一般製造業逾 3,200 人、建築營造不動產業逾 2,700 人、批發 / 零售 / 傳直銷業逾 2,500 人、法律 / 會計 / 顧問 / 研發 / 設計業逾 2,300 人，前五大產業合計需求逾 1.5 萬人，已占七成的綠領人才需求。8 成綠領工作機會集中在六都及新竹縣市，非主管職占 99.9%。

彭啓明觀察，電子資訊 / 軟體 / 半導體的綠領人才需求，例如：能源規劃師、綠金專案工程師 / 主任、電動車電子設計工程師、充電椿硬體工程師等，企業已呼應「淨零轉型 12 項關鍵戰略」中的前瞻能源、風電 / 光電、電力系統與儲能、節能；一般製造業人才需求，例如：環境工程師、水處理系統規劃設計工程師、廢水處理操作技術員等，也呼應關鍵戰略中的資源循環零廢棄、節能、碳捕捉利用及封存。

環境部《綠領人才就業趨勢報告》顯示，2024 年綠領徵才的主要職務，以環境安全衛生類人員逾 3,200 個工作機會最多，其次為：業務銷售類人員逾 2,900 個、工程研發類人員逾 1,400 個、門市營業類人員逾 1,041 個、專案 / 產品管理類人員逾 1,029 個、位居第 5 名，竄升速度最快；反映企業為跟上淨零轉型的成長趨勢，對於專案 / 產品管理的綠領需求明顯增強，2017 年平均每月工作數僅雙位數、不到百人，到 2024 年已破千人需求。

彭啓明分析，綠領工作可大致分為兩類：第一線門戶、以及現職複合淨零的轉型綠領；前者如風力發電技師、葉片維護技師、電機組裝技術員等，後者如溫室氣體盤查管理師、永續顧問師、ESH 職業安全衛生管理師等；當綠領徵才企業提供人才高薪、外派輪調、主管職、或已是全球最具規模的一方之霸時，綠領自成亮點職缺！

環境部《綠領人才就業趨勢報告》顯示，2024 年，22% 的綠領工作要求具有環境專業證照，比 2017 年的 19% 上升 3 個百分點；同一期間，39% 的綠領工作限定科系，比 2017 年的 49% 下降 10 個百分點。環境部長彭啓明指出，企業對綠領人才的專業要求逐漸提高，但科系限定逐漸鬆綁，一升一降之間，有助於青年培力、以及社會科學、文史哲、商管等非理工如環安 / 化工 / 土木等相關科系或非綠領職人，經過環境專業加值、跨領域在職進修環保專業證照或課程，切入專案管理、品牌行銷、社群推廣、業務銷售等綠領相關職務。

為了轉青年學子的學習更有目標，讓職人轉型更有方向，環境部《綠領人才就業趨勢報告》分析徵才企業最需要人才具備 TOP 3 環境專業證照（從事該職務的必要資格）為：廢水處理專責人員合格證書（包含甲級、乙級）、空氣污染防制專責人員合格證書（包含甲級、乙級）、廢棄物清除（處理）技術員合格證書（包含甲級、乙級），多集中於處理廢水、空污防制、廢棄物清理。企業最需要人才具備 TOP 3 環境專業能力檢定（非必要資格但或有加分）為：企業 / ESG 永續管理師、國際標準 ISO 14064-1 組織溫室氣體盤查內部查證員、國際標準 ISO 14067 碳足跡主任稽核員，多集中於永續管理、碳盤查等。