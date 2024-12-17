瓦城四大品牌外帶年菜開訂 無限廚房加入銷售

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-17 10:38

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隨著農曆春節腳步接近，連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 宣布，旗下瓦城、非常泰、1010 湘和時時香四大品牌，今年推出 4-5 人和 6-7 人的外帶年菜套餐，即日起至 1 月 23 日開放預購，而為方便顧客取餐，銷售據點首度加入無限廚房中山店，將販售瓦城 4-5 人小家庭套餐組合。

瓦城和非常泰自推出泰式年菜以來深獲顧客喜愛，今年再度延續酸辣風味魅力，推出 4-5 人小家庭組合 4,399 元、6-7 人的大滿足組合 6,399 元；套餐內容包含《芝麻酥月亮》、《香辣雙鮮》、《開運酸辣海鮮湯》新年限定菜餚，另有經典招牌菜色如《辣炒牛肉》、《檸檬清蒸魚》和《冬粉鮮蝦煲》。

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而闔家歡聚米糕不可少，套餐均附鹹甜雙款米糕加購選擇，《豬上排櫻花蝦醬米糕》加購價 1,288 元，《芋香黑糯米糕》則以香濃芋泥與 Q 彈紫米結合，淋上南洋椰香淋醬，加購價只須 420 元。

圖：瓦城提供。

時時香的年菜套餐完美詮釋新台灣家常料理精髓，推出適合 4-5 人享用的小家庭套餐 4,399 元及適合 6-7 人享用的大滿足套餐 6,699 元，其中招牌菜色《阿婆紅燒肉》今年更入選 500 盤推薦。

全台最大湘菜品牌 1010 湘也同步推出適合 4-5 人享用的小家庭套餐 4,699 元及適合 6-7 人享用的大滿足套餐 6,599 元，集結開胃鮮香菜式，如《神仙孜然肋排骨》、《霸王魚頭》和《松子年糕牛肉》等招牌料理，而加價 1,288 元即可享用《麻油櫻花蝦松阪豬米糕》。