瓦城將啟動黃金五年計畫 長期上看500店規模

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-29 18:57

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連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 董事長徐承義宣示，2025 年起將啟動黃金五年，堅定邁向 2030 年全球 30 品牌、500 家店的「30500」目標，而為因應快速發展，旗下雙管理學院「十一級培育制度」將升級為「十三級培育制度」。

由於餐飲業搶人才競爭激烈，瓦城近日隆重舉辦主管菁英榮耀晚宴，向全台優秀主管致以最高肯定，現場頒發 15 個獎項、共超過 200 位優秀同仁獲獎，並由徐承義親自頒發榮譽。

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徐承義指出，瓦城泰統集團作為國內第一大東方連鎖餐飲集團，將於 2025 年啟動黃金五年，持續邁向 30500 目標─2030 年達全球 30 個品牌、500 家店，旗下「廚藝管理學院」和「服務管理學院」也將全面優化，將「十一級培育制度」升級為「十三級培育制度」，涵蓋更全面的專業技能和領導能力訓練。