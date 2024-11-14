瓦城Q3 EPS創5個季度來新高 全年有望賺逾1股本
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-14 18:33
連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (14) 日公布第三季財報，稅後純益 1.13 億元，年減 4.36%，每股純益(EPS)2.89 元，仍創 5 個季度來獲利高點，累計前三季 EPS 7.56 元，法人認為，第四季為傳統旺季，依目前外食熱絡程度來看，瓦城全年有望賺超過 1 個股本。
瓦城第三季合併營收 16.03 億元，年增 6.45%，營業毛利 8.38 億元，營業利益 1.41 億元，營收和營業毛利雙雙寫新高水準，稅後純益 1.13 億元，EPS 2.89 元。
累計前三季瓦城合併營收 46.47 億元，年增 6.86%，領先台灣整體餐飲業平均成長率的 3.6%，營業毛利 23.91 億元，年增 3.29%，營業利益 3.77 億元，稅後純益 2.96 億元，EPS 7.56 元。
瓦城說明，第三季主要受惠於暑假旅遊旺季、父親節和中秋節等假期聚餐商機，以及展店效益發酵。
瓦城持續透過多品牌及精準展店策略，深化地區性經營，並積極進駐各大重要百貨商場、購物中心。
展望第四季，瓦城看好百貨周年慶檔期續熱，年末聖誕節、跨年等重要節慶來臨，加上公司行號陸續舉辦尾牙春酒，聚餐需求攀升，有益挹注來客量。
瓦城尾牙春酒專案已於 11 月 1 日開跑，在規模、效率同步提升下，可望為集團成長動能再添柴火，突破過往表現。
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