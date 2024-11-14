瓦城Q3 EPS創5個季度來新高 全年有望賺逾1股本

連鎖餐飲集團瓦城 ( 2729-TW ) 今 (14) 日公布第三季財報，稅後純益 1.13 億元，年減 4.36%，每股純益(EPS)2.89 元，仍創 5 個季度來獲利高點，累計前三季 EPS 7.56 元，法人認為，第四季為傳統旺季，依目前外食熱絡程度來看，瓦城全年有望賺超過 1 個股本。

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瓦城持續透過多品牌及精準展店策略，深化地區性經營，並積極進駐各大重要百貨商場、購物中心。

瓦城尾牙春酒專案已於 11 月 1 日開跑，在規模、效率同步提升下，可望為集團成長動能再添柴火，突破過往表現。