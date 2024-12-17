郭明錤：輝達GB300開發遇挑戰 AOS出現過熱疑慮

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-17 10:17

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天風國際分析師郭明錤今（17）日指出，根據最新供應鏈調查，輝達 (NVDA-US) 下一代 AI 伺服器 GB300/B300 開發測試時，AOS 負責的 5x5 DrMOS 出現嚴重過熱問題，可能影響市場對 AOS 未來訂單的樂觀預期。

郭明錤表示，造成過熱的原因除了 DrMOS 本身設計問題外，也可能來自系統散熱管理等設計不足。若問題無法解決，為避免 GB300/B300 量產延期，輝達可能積極尋找新的 5x5 DrMOS 供應商，或改為測試 MPS 的 5x6 DrMOS。

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雖然 5x6 DrMOS 成本較高，但散熱效能更佳。郭明錤認為，若 5x5 過熱問題無法改善，改用 5x6 的機率將提高，這將有利於在 5x6 設計具有技術優勢的 MPS。

據了解，輝達優先測試 AOS 的 5x5 DrMOS 主要有兩個原因：一是增強對 MPS 的議價力以降低成本，二是 AOS 在 5x5 DrMOS 的設計與生產經驗更為豐富。

郭明錤強調，由於 GB300/B300 距離量產仍有一段時間，此事件不代表 AOS 最終無法受益於相關訂單。不過，為避免重蹈 GB200/B200 延期覆轍，無論輝達採取何種解決方案，短期內都可能影響市場對 AOS 訂單趨勢的信心。