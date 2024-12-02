〈焦點股〉輝達GB200啟動出貨 散熱族群股價喊衝

奇鋐今天漲勢強勁，早盤以 648 元開高走高，盤中最高漲至 684 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點 30 分左右，股價暫報 677 元，漲幅 5.29%，成交量超過 7000 張，股價站回 5 日線及月線。此外，尼得科超眾漲逾 3%，雙鴻、健策漲逾 2%，建準也有超過 1% 的漲幅。