〈焦點股〉輝達GB200啟動出貨 散熱族群股價喊衝
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-02 10:59
隨著輝達 (NVDA-US)GB200 第四季陸續出貨，並在明年第一季放量，帶旺散熱族群走強，今 (2) 日股價喊衝，其中，奇鋐 (3017-TW) 漲勢最為強勁，漲逾半根停板，另外，尼得科超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW) 及建準 (2421-TW) 皆紅通通。
奇鋐今天漲勢強勁，早盤以 648 元開高走高，盤中最高漲至 684 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點 30 分左右，股價暫報 677 元，漲幅 5.29%，成交量超過 7000 張，股價站回 5 日線及月線。此外，尼得科超眾漲逾 3%，雙鴻、健策漲逾 2%，建準也有超過 1% 的漲幅。
水冷散熱成趨勢，法人指出，奇鋐為 GB200 水冷板主要供應商之一，也同步取得 CDU(冷卻液分配裝置) 以及分歧管訂單，看好奇鋐全年營收與獲利。奇鋐累計今年前三季稅後純益 58.35 億元，年增 60.57%，每股純益 15.18 元，超過去年全年。
雙鴻也看好，明年營運展望正向，其中看好水冷散熱領域，隨著客戶導入水冷散熱，有望成長三位數，推升水冷相關營收比重也可望達 40 至 45%，將進一步帶動毛利率往上。雙鴻前三季稅後純益 14.26 億元，年增 40%，每股純益 16.05 元。
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