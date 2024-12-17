企業CEO爭相求會面！川普：上任期大家都反對我 現在都想跟我當朋友

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-17 09:42

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美國候任總統川普近日接連會見科技業大佬，他表示「大家都想成為我的朋友」，這與八年前首次入主白宮的景況截然不同。

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他指出，「我幾乎與它們所有人共進晚餐，」對於自己在商界的人氣，川普描述與第一屆任期時差異巨大。「第一屆任期，每個人都在反對我，而這個任期，每個人都想成為我的朋友。」

川普在這次記者會上，讚揚了蘋果執行長庫克，稱其領導蘋果坐了令人難以置信的工作，並表示蘋果擁有「光明的未來」。日前外媒指出，庫克 13 日登門造訪川普尋求支持，包括 App Store 遭遇歐洲反壟斷監管壓力，以及川普如果祭出新關稅可能危及 iPhone 銷售。

川普在第二任期內再次誓言要徵收全面的新關稅，包括對所有外國商品全面徵收 10% 至 20% 的關稅，並對中國產品徵收高達 60% 的關稅。這些承諾引發了商界領袖的擔憂，他們擔心這些關稅可能會顛覆供應鏈並擾亂貿易關係。