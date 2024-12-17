企業CEO爭相求會面！川普：上任期大家都反對我 現在都想跟我當朋友
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-17 09:42
美國候任總統川普近日接連會見科技業大佬，他表示「大家都想成為我的朋友」，這與八年前首次入主白宮的景況截然不同。
川普 16 日舉行贏得勝選後首次記者會，他表示近幾周接到許多優秀的頂級銀行家及企業高層的來電，並且接連與 Meta(META-US) 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Alphabet(GOOGL-US) 執行長皮查伊（Sundar Pichai）及蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 會面，預計本周將會見亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。
他指出，「我幾乎與它們所有人共進晚餐，」對於自己在商界的人氣，川普描述與第一屆任期時差異巨大。「第一屆任期，每個人都在反對我，而這個任期，每個人都想成為我的朋友。」
過去科技業對川普的支持度不高，並與之保持距離，但這次情況卻大轉彎，各方積極尋求合作機會，除了大金主馬斯克（Elon Musk），MetaM、亞馬遜等科技巨頭大動作展現誠意，各自向川普就職基金捐款百萬美元，向新政府輸誠。美國第二大銀行美國銀行 (BAC-US) 也計畫向川普的就職委員會捐款，但尚未決定金額。
川普在這次記者會上，讚揚了蘋果執行長庫克，稱其領導蘋果坐了令人難以置信的工作，並表示蘋果擁有「光明的未來」。日前外媒指出，庫克 13 日登門造訪川普尋求支持，包括 App Store 遭遇歐洲反壟斷監管壓力，以及川普如果祭出新關稅可能危及 iPhone 銷售。
川普在第二任期內再次誓言要徵收全面的新關稅，包括對所有外國商品全面徵收 10% 至 20% 的關稅，並對中國產品徵收高達 60% 的關稅。這些承諾引發了商界領袖的擔憂，他們擔心這些關稅可能會顛覆供應鏈並擾亂貿易關係。
川普在記者會上重申對其他國家徵收「互惠」關稅的誓言。「他們對我們課稅，我們對他們課稅。」「關稅將使我們的國家變得富裕。」
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