德國總理蕭茲未通過議會信任投票 明年2月提前大選

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-17 02:38

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根據外媒周一 (16 日) 報導，德國聯邦議院針對德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 的信任投票動議進行討論並投票，結果蕭茲未通過議會信任投票，他將建議總統解散議院，把大選提前至明年 2 月 23 日舉行，比原定的明年 9 月 28 日選舉提早 7 個月。

在新一任政府就職前，蕭茲仍將履行總理職責，德國議院也不會完全停擺，仍將繼續履行既有的立法流程。

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分析認為，蕭茲在擔任總理期間支持率暴跌，很難成功連任，而梅爾茨 (Friedrich Merz) 帶領的保守派聯盟基民黨 (CDU) 有望贏得大選並主導政府組閣，蕭茲所在的社民黨 (SPD) 最有可能參與組閣。

作為歐元區基準的德國 10 年期公債殖利率短線回落至 2.233%，日內整體跌幅重新擴大至 2.5 個基點，逼近稍早刷新的日低 2.227%。兩年期德債殖利率也跌約 4 個基點，逼近美股盤初的日低 2.030%。 歐元兌美元先跌後漲，重上 1.05 關卡。

最終，10 年期德債殖利率結束 5 日連漲，歐市尾盤，10 年期德債殖利率跌超 1 個基點報 2.247%，兩年期德債殖利率跌超 2 個基點報 2.050 %，德國股指收跌 0.5%。

民調平均值顯示，基民黨以約 31% 的支持率領先，社民黨以 17% 的支持率位居第三，而排名第二位的極右翼德國選擇黨 (AfD) 支持率已接近 20%。

有分析指出，由於基民黨 / 基社盟 (CDU/CSU) 不太可能贏得聯邦議會 630 個席位中的絕對多數，這意味著他們將不得不與一個或多個政黨組成執政聯盟。但在極右翼德國選擇黨支持率迅速崛起的當下，德國政壇碎片化明顯加深，或令任何新的執政聯盟都無法長期穩固。

目前，歐洲最大經濟體德國的政治不確實性，恰好發生在經濟成長停滯多年的敏感時期。川普重返白宮也可能加劇德國面臨的壓力，因為美國政府可能會質疑繼續大力支持烏克蘭，這將與梅爾茨的立場形成對立，美國也可能對德國出口商徵收新的關稅。