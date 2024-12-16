鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.LNG-US的目標價調升至227元，幅度約3.18%
鉅亨網新聞中心 2024-12-16 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)提出目標價估值：中位數由220元上修至227元，調升幅度3.18%。其中最高估值277元，最低估值195元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Cheniere Energy Inc.評價：積極樂觀22位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Cheniere Energy Inc.今(16日)收盤價為213.15元。近5日股價下跌3.18%，標普指數下跌0.64%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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