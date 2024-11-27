鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至12.24元，預估目標價為218.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.31元上修至12.24元，其中最高估值13.07元，最低估值8.79元，預估目標價為218.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.07(13.07)
|13.41
|14.14
|13.76
|最低值
|8.79(8.79)
|9.58
|10.68
|11.97
|平均值
|11.3(11.16)
|11.36
|12.6
|13.07
|中位數
|12.24(11.31)
|11.23
|12.97
|13.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|161.76億
|215.93億
|243.49億
|217.02億
|最低值
|134.67億
|90.56億
|186.09億
|215.01億
|平均值
|153.51億
|175.80億
|215.43億
|216.01億
|中位數
|156.03億
|177.08億
|217.10億
|216.01億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.51
|-0.34
|-9.25
|5.64
|40.72
|營業收入
|93.01億
|93.88億
|176.40億
|337.56億
|202.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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