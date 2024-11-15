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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至11.31元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.29元上修至11.31元，其中最高估值13.07元，最低估值8.79元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.07(13.07)13.4114.1413.76
最低值8.79(8.79)9.5810.6811.97
平均值11.16(11.01)11.3612.713.07
中位數11.31(10.29)11.2713.0213.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值161.05億204.99億238.66億217.02億
最低值134.67億90.56億186.09億215.01億
平均值153.57億176.13億216.85億216.01億
中位數156.03億177.08億217.45億216.01億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.51-0.34-9.255.6440.72
營業收入93.01億93.88億176.40億337.56億202.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNG

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