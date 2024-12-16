〈艾美特-KY法說〉2025年中國內需市場銷售不看淡 估日元升值帶動東北亞市場成長
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-16 18:19
艾美特 - KY(1626-TW) 董事長史瑞斌今 (16) 日在線上法說會表示，受惠於中國大陸政府將加大財政刺激與消費補貼，預期 2025 年內需市場銷售不看淡，外銷市場則可望在日元可能升值帶動下，東北亞銷售有望擺脫低谷。
艾美特今年前三季合併營收 66.21 億元，毛利率降至 19%，營業虧損 5,876 萬元，稅後淨損 9,790 萬元，每股虧損 0.64 元，資產負債比率為 64.44%；史瑞斌表示，中國市場業務約占公司整體營收 50%，近年受貿易戰及疫情影響，消費力明顯走弱。
為因應市場挑戰，艾美特於今年 10 月成立台灣研發部門，針對各價格帶產品及新市場需求投入研發，並增加中東與東南亞新客戶，並在歐洲市場相繼投入法國與德國的跨境電商業務。
史瑞斌表示，面對全球家電市場激烈競爭，艾美特將透過產品創新及智慧化升級突破困境，同時持續優化製程與成本，提升營運效率，目前已開始在中國市場推出包含 AI 智能語音、石墨烯速熱等應用的冬季商品。
在產品創新方面，艾美特 12 月在雲南大理舉辦 2025 年新品發表會，推出搭載 3D 全自動擺頭循環技術的「循環大魔方」，及攻克「小體積大風力」難題的手持風扇「空氣炮」。
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