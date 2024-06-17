艾美特持續耕耘新風事業部 每年挹注營收逾1億人民幣

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-18 12:30

艾美特 - KY(1626-TW) 今 (18) 日召開股東會，艾美特指出，耕耘多年的新風事業部，現在以每年 15% 的成長率成為艾美特新的成長動能，且每年可挹注營收超過 1 億人民幣。另外，艾美特也跨入非家用風扇領域，成為今年增加營收的新契機。

艾美特表示，新風事業部持續挹注營收，且跨入非家用風扇領域，開始幫中國工業與商業風扇製造代工，包括大型冷風扇，為今年的營收增添新動能。

土地開發不動產租賃部分，艾美特說明，中國房地產景氣不佳影響，其中又以深圳房地產情況最為嚴峻，整體下滑逾 3 成，簽約的租賃公司已完成超過 5 成的出租率，2023 年全年租金收入約新台幣 7000 萬元。不過保守看待今年，預期增加幅度不大，仍須待房市景氣好轉。

風扇產品展望方面，艾美特指出，今年春夏季雨水多導致夏季炎熱遞延，因此目前風扇的銷售較趨保守，旺季也將面臨嚴峻的考驗。