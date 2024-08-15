艾美特Q2由虧轉盈 上半年每股虧0.06元 擬購回3000張庫藏股
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-15 10:50
知名家電品牌艾美特 - KY(1626-TW)，第二季稅後純益 0.54 億元，較前一季由虧轉盈。累計上半年稅後虧損 944 萬元，每股虧損 0.06 元。艾美特並公告，擬買回公司股份，預計買回股數上限為 300 萬股，預計 1493 萬餘元，執行期間為 8 月 15 日至 10 月 14 日為期 2 個月。
艾美特 - KY 第二季營收 33.08 億元，季增 90.48%，年減 8.40%；毛利率 22.00%，季增 5.36 個百分點，年減 1.70 個百分點；營業利益 67,49 萬元，季增 348.36%，年減 60.21%；營益率 2.04%，季增 3.61 個百分點，年減 2.66 個百分點。稅後純益 0.54 億元，較前一季由虧轉盈，每股純益 0.35 元。
艾美特 - KY 累計上半年營收 50.45 億元，年減 7.56%；毛利率 20%，年減 1.61 個百分點；營業利益 4032 萬元，年減 73.5%；營益率 0.8%，年減 2.0 個百分點；稅後虧損 0.09 億元，年減 106.84%，每股虧損 0.06 元。
艾美特表示，從 2023 年下半年開始大陸經濟疲軟，2024 上半年消費市場的復甦不如預期，尤其以高單價品牌格外明顯，大陸市場消費能力降級的狀況持續惡化，消費者目前以性價比為主要消費考量，高端的消費市場成長受阻，影響艾美特大陸市場表現。而其他市場也亦步亦趨，持續努力穩健發展。
今年艾美特的新風事業部，現以每年 15% 的成長率成為新的公司成長動能，每年挹注營收已超過一億人民幣。開源方面艾美特正式跨入非家用風扇領域，現開始大陸工業及商業風扇的製造代工，包括大型冰冷扇，跨出家用電器產品，增加公司新的營收機會。
艾美特過去五年致力公司轉型調整、人力精簡以因應大陸高漲的人工成本，2018 年員工大約 8000-10000 人，現在降至 4000 多人，透過半自動化和外包工程，可以有效降低成本。
在土地開發案不動產的租賃方面，受大陸房地產不景氣影響，尤其深圳房地產整體下滑逾三成，與艾美特簽約的租賃公司已完成逾七成的出租率，去年一年租金收入約新台幣 7000 萬元，預計今年狀況保守，租金增加幅度不大，在去年的基礎上穩定獲取租金利益。
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