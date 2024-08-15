艾美特Q2由虧轉盈 上半年每股虧0.06元 擬購回3000張庫藏股

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艾美特表示，從 2023 年下半年開始大陸經濟疲軟，2024 上半年消費市場的復甦不如預期，尤其以高單價品牌格外明顯，大陸市場消費能力降級的狀況持續惡化，消費者目前以性價比為主要消費考量，高端的消費市場成長受阻，影響艾美特大陸市場表現。而其他市場也亦步亦趨，持續努力穩健發展。 今年艾美特的新風事業部，現以每年 15% 的成長率成為新的公司成長動能，每年挹注營收已超過一億 人民幣 。開源方面艾美特正式跨入非家用風扇領域，現開始大陸工業及商業風扇的製造代工，包括大型冰冷扇，跨出家用電器產品，增加公司新的營收機會。

艾美特過去五年致力公司轉型調整、人力精簡以因應大陸高漲的人工成本，2018 年員工大約 8000-10000 人，現在降至 4000 多人，透過半自動化和外包工程，可以有效降低成本。



在土地開發案不動產的租賃方面，受大陸房地產不景氣影響，尤其深圳房地產整體下滑逾三成，與艾美特簽約的租賃公司已完成逾七成的出租率，去年一年租金收入約新台幣 7000 萬元，預計今年狀況保守，租金增加幅度不大，在去年的基礎上穩定獲取租金利益。