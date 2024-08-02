中保科布局AI智慧照護健康 獲總統頒發十大高齡友善科技獎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-02 12:33

長壽新經濟商機上看 3.6 兆元，中保科 (9917-TW) 落實社會責任，自 2006 年開始深入智慧照護市場，利用科技守護銀髮族，打造大健康平台，中保科今 (2) 日獲得由高齡健康產業博覽會推動委員會頒發十大高齡友善科技服務，中保科董事長林建涵也親自到場接受總統賴清德頒發的榮耀，肯定中保科在 ESG 上對於智慧照顧服務上的長期努力。

林建涵指出，中保科提供客戶核心價值除了科技守護之外，最重要仍然是回歸到有溫度且即時派遣專人處理，我們跟客戶就是一通電話的距離」，當現場真的發生緊急狀況時，管制中心是主動方，能夠藉由判斷系統回傳數據的正常與否來派遣專人進行處理，而 24 小時在線的客戶服務中心，則讓使用者無後顧之憂。

「家庭守護」服務方案，透過安裝的感應器，也將血壓機、血糖機及耳溫槍等量測設備一同導入，只需透過 App 便能讓離鄉或分隔兩地的子女即時關心或查看家中長者的基本生理數據及活動狀況。

舉例來說，當家中系統顯示溫度過高、濕度過濕，或是瓦斯濃度有問題，便可以透過「中保無限 +」App 進行遠端操控，幫忙開啟門鎖、燈控、家電、關閉瓦斯閥等，維護空間的舒適及安全；另外「家庭守護」功能的「住家活動力偵測系統」，則透過將感應器安裝在家中長輩每天必要活動路線上，如浴廁走廊、備餐的廚房及常活動的區域範圍，當 App 發現整體活動力有異或低於平均，便會自動推播提醒；長輩若有突發狀況，則只需按下「守護按鈕」，便能夠通知健康守護中心，適時給予相對應的協助。

此外，中保科於也榮獲 2023 年 SNQ 國家品質標章的「中保智慧照顧服務」以長期受政府委託提供的獨居長者緊急通報服務為主軸，因服務累積大量的數據進而首創針對長輩活動樣態的 AI 模型，提供更全面的智慧照顧服務。

AI 模型有三大功能，包括活動樣態分析、主動提醒預報以及智能風險分析。透過在長者居家動線佈建無線微波感應器，在沒有監視鏡頭不侵犯隱私也不影響長輩日常生活的前提下，偵測活動與體溫藉此紀錄日常生活狀況進而分析歸納平日生活樣態。若出現生活樣態改變，

AI 主動將訊息傳到守護中心通知家人或里長啟動緊急救援，保障長者安全。在智能風險分析方面，智慧照顧提供至少每月一次的電話關懷服務，結合長輩生活樣態的變化進行風險分析，可即早預防各種狀況的發生。