中保科旗下立捷國際AI智慧工廠落成 預計2025年啟動

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-24 19:55

‌



中保科技 (9917-TW) 持續投資台灣並發展 AI 服務!。中保科技今 (24) 日宣布，布局 AI 產業再創新，斥資 5 億元在新竹湖口建立「立捷國際 AI 智慧工廠」，目前已經完工，現在進入產線搭建測試階段，預計 2025 年將可正式投入營運。

這也宣示中保科技正式跨入多元化 AI 智慧製造市場，未來可協助台灣更多資通電腦、3C、CCTV 或是 AIOT 廠商進行代工，落實台灣製造。

‌



立捷國際 AI 智慧工廠興建地上 4 層與地下１層；占地 4,283 平方公尺，總坪數達 2,940 坪，工廠有四大特色，分別是「多樣少量、智慧產能」，「多樣少量」的生產模式及客製化需求，新生產線產能預估可增加 3.69 倍，產量逹 3 倍以上；工廠已經全面導入機器人手臂，也可比人工製造效率提高 10 倍以上。

中保科董事長林建涵表示，工廠專精 AIoT、資通、物聯網產線等產品，落實綠色製造，加上工廠接近機場、港口，40 分鐘車程可快速出貨，目前已經有不少資通廠來詢問合作代工。

而立捷國際 AI 智慧工廠也是台灣科技保全業首家從研發、設計到生產的一條龍製程 AI 工廠，落實 MIT，也達到防止技術外洩的資安保障。

林建涵強調，中保科技也將持續延攬 AI 科技優秀人才，積極轉型投入智慧化及自動化生產。並以符合智慧技術元素及智慧化功能，以期打造同時兼具「智慧溯源」、「智慧生產」及「智慧出庫」之核心優勢的專業研發製造中心。