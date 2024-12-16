加大刺激力道見效！中國11月新屋價格跌幅創去年6月以來最小紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-16 11:58

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最新數據顯示，隨著中國政府加強刺激措施來提振陷入困境的房市，中國 11 月新屋價格跌幅創 17 個月最小紀錄，但房地產開發投資下降 10.4%，新建商品房銷售面積年減 14.3%。

近幾個月，中國決策官員加倍努力重振房地產行業。中國最高領導層在上周一 (9 日) 中央政治局會議和上周四 (12 日) 閉幕的中央經濟工作會議上承諾穩定房市，近來推出的房市刺激措施包括降低房貸利率和頭期款最低首付比例，以及提供稅收優惠，包括北京和上海在內的各大城市均已實施稅收減免政策，以刺激房市賣氣。

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《路透社》根據中國國家統計局數據計算，中國 11 月新建住宅價格月減 0.1%，降幅低於 10 月的 0.5%，為去年 6 月以來的最低降幅。以年率計算的話，繼 10 月下跌 5.9% 之後，11 月新建住宅價格又下跌 5.7%。

根據中國國家統計局網站，中國上月 70 個中大型城市中，商品住宅銷售價格呈月增表現的城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格均呈月增表現，二三線城市月減幅度均縮小，各線城市年減幅今年來更首次全數縮小。

此外，在 70 個城市中，17 個城市在 11 月房價較上季上漲，較 10 月增加 10 個城市。上海、深圳 11 月房價分別年增 0.6% 和 0.3%，北京則下跌 0.5%。

數據也顯示，今年前 11 個月中國房地產開發投資額年減 10.4% 至 9 兆 3634 億人民幣，住宅投資年減 10.5% 至 7 兆 1190 億人民幣。今年前 11 月新建商品房銷售面積 8 億 6118 萬平方公尺，年減 14.3%，其中住宅銷售面積下降 16%。新建商品房銷售額年減 19.2% 至 8 兆 5125 億人民幣，其中住宅銷售額下降 20%。11 月底，商品房待售面積 7 億 3286 萬平方公尺，年增 12.1%，其中住宅待售面積成長 18.4%。

在房地產開發上，今年前 11 個月房企到位資金年減 18% 至 9 兆 6575 億元，其中國內貸款下滑 6.2% 至 1 兆 3476 億元，利用外資 30 億人民幣，下滑 29.2%，自籌款項 3 兆 4676 億人民幣，下滑 11%，定金及預收款 2 兆 9624 億元，下滑 25.2%，個人抵押貸款 1 兆 3911 億元，下滑 30.4%。

今年前 11 個月房企房屋施工面積則為 72 億 6014 萬平方公尺，年減 12.7%，其中住宅施工面積 50 億 8389 萬平方公尺，下滑 13.1%。房屋新開工面積 6 億 7308 萬平方米，下降 23.0%，其中住宅新開工面積 4 億 8989 萬平方公尺，下滑 23.1%。房屋竣工面積 4 萬 8152 萬平方公尺，下滑 26.2%，其中住宅竣工面積 3 億 5197 萬平方公尺，下降 26%。