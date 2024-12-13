抓好9大任務！中央經濟工作會議：明年提高赤字率、降息降準、打好政策組合拳

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-13 08:40

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為 2025 年經濟工作定調的中國中央經濟工作會議，周四 (12 日) 在北京落幕，中共中央總書記、國家主席習近平出席會議並發表重要講話，中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。

會議要求，明年要實施更加積極的財政政策，將提高財政赤字率，又再度確定會實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，而且重點工作是大力提振消費，提高投資效益。在重點領域風險方面，要持續用力推動房市止跌回穩。此外，要打好政策組合拳，完善部門間有效溝通協商回饋機制，並要綜合整治「內捲式」競爭。

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會上指出，要實施更積極的財政政策，提高財政赤字率，確保財政政策持續用力、更加給力。加大財政支出強度，加強重點領域保障。增加發行超長期特別國債，持續支援「兩重」專案和「兩新」政策實施。增加地方政府專項債券發行使用，擴大投向領域和用作項目資本金範圍。優化財政支出結構，提高資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增後勁，兜牢基層「三保」底線。 黨政機關要堅持過緊日子。

在打好政策「組合拳」方面，加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策和改革開放舉措的協調配合，完善部門間有效溝通、協商反饋機制，增強政策合力。把經濟政策和非經濟性政策統一納入宏觀政策取向一致性評估，統籌政策制定和執行全過程，提高政策整體效能。

會議也確定明年要做好九項任務，一是大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大內需。實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。適當提高退休人員基本退休金，提高城鄉居民基礎退休金，提高城鄉居民醫保財政補助標準。加力擴圍實施「兩新」政策，創新多元化消費場景，擴大服務消費，促進文化旅遊業發展。積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟。 加強自上而下組織協調，更大力度支援「兩重」專案。適度增加中央預算內投資。加強財政與金融的配合，以政府投資有效帶動社會投資，及早謀劃「十五五」重大專案。大力實施城市更新，實施降低全社會物流成本專項行動。

二是以科技創新引領新質生產力發展，建構現代化產業體系。加強基礎研究與關鍵核心技術攻關，超前佈局重大科技項目，進行新技術新產品新場景大規模應用示範行動。進行「AI+」行動，培育未來產業。加強國家戰略科技力量建設。健全多層次金融服務體系，壯大耐心資本，更大力度吸引社會資本參與創業投資，梯度培養創新企業。綜合整治「內捲式」競爭，規範地方政府與企業行為。積極運用數位科技、綠色科技改造提升傳統產業。

第三是發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革措施落地見效。高品質完成國營企業改革深化提升行動，推出民營經濟促進法。進行規範涉企執法專案行動。制定全國統一大市場建設指引。加強監管，促進平台經濟健康發展。統籌推動財稅體制改革，增加地方自主財力。深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市卡點堵點，增強資本市場制度的包容性、適應性。

四是擴大高水準對外開放，穩外貿、穩外資。有序擴大自主開放和單邊開放，穩步擴大制度型開放，推動自貿試驗區提質增效和擴大改革任務授權，加速推動海南自由貿易港核心政策落地。積極發展服務貿易、綠色貿易、數位貿易。深化外商投資促進體制機制改革。穩定推動服務業開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，持續打造「投資中國」品牌。推動高品質共建「一帶一路」走深走實，完善海外綜合服務體系。

第五是有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。持續用力推動房市止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性及改善性住宅需求潛力。合理控制新增房地產用地供應，盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作。推動建構房地產發展新模式，穩妥處置地方中小型金融機構風險。

六是統籌推動新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉融合發展。嚴守耕地紅線，嚴格耕地佔補平衡管理。抓好糧食和重要農產品穩產保供，提高農業綜合效益與競爭力。因地制宜推動興業、強縣、富民一體發展，千方百計拓寬農民增收通路。發展現代化都會圈，提升超大特大城市現代化治理水平，大力發展縣市經濟。

七是加大區域戰略實施力道，增強區域發展活力。提升經濟發展優勢區域的創新能力與輻射帶動作用。支持經濟大省挑大樑，鼓勵其他地區因地制宜、各展所長。深化東、中、西、東北地區產業協作，大力發展海洋經濟及灣區經濟。

八是協同推動降碳減污擴綠成長，加緊經濟社會發展全面綠色轉型。進一步深化生態文明體制改革。營造綠色低碳產業健康發展生態，培育綠建築等新增長點。推動「三北」工程標誌性戰役取得重要成果，加速「沙戈荒」新能源基地建設。建立一批零碳園區，推動全國碳市場建設，建立產品碳足跡管理系統、碳識別認證制度。